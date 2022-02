Celje je tudi mesto zimskih športov

Oglasno sporočilo

Celje si je sloves enega od najbolj športnih mest v državi pridobilo predvsem zaradi dosežkov celjskih športnikov v letnih športih in zaradi odličnih prizorišč zanje v mestu. A je prepoznavno tudi po zimskih športih. Sploh v zadnjem obdobju ob uspehih celjskih olimpijcev in progi za smučarski tek v mestnem parku, ki je postala prava uspešnica.

Tek na smučeh v mestnem parku, nova oblika zimske rekreacije v Celju. Foto: MOC

V Celju je tako pozimi mogoče smučati na Celjski koči, nižje ležečem smučišču z nadmorsko višino 652 metrov, ki je sicer zelo priljubljena pohodniška in rekreacijska točka Celjanov v vseh letnih časih. V knežjem mestu sta zelo priljubljena tudi drsanje in hokej (v zadnjih letih pa se jima pridružuje tudi hitrostno drsanje) v ledeni dvorani v mestnem parku. Vsa našteta prizorišča imajo svoje stalne privržence in omogočajo učinkovito rekreacijo zaposlenim po koncu službe, upokojencem, mladim, otrokom, še posebej pa zaživijo ob koncih tedna.

Uspešnica – proga za smučarski tek v mestnem parku

Ljubitelji zimskih športov in rekreacije so od letošnje zimske sezone v Celju bogatejši za pomembno novost, saj je občinska družba ZPO Celje, ki upravlja športno-rekreacijske objekte v občini, v mestnem parku uredila progo za tek na smučeh. Mestna občina Celje je že nekaj časa zaznavala željo, da bi omogočili rekreacijo tudi ljubiteljem tega pri nas in po svetu zelo priljubljenega in zdravega športa. Družba ZPO Celje je tako na pobudo Mestne občine Celje kupila naprave za izdelovanje tehničnega snega, dva snežna topova, visokotlačno črpalko, hladilni sistem in še drugo opremo.

V prvih dneh novega leta je mraz dovolj pritisnil in tako je bilo mogoče urediti približno 400 metrov dolgo progo v zahodnem delu mestnega parka. Proga je zaživela 15. januarja, od takrat jo v velikem številu uporabljajo vse generacije ljubiteljev teka na smučeh. Uporaba proge je brezplačna.

"Čeprav smo vedeli, da gre za priljubljeno športno panogo, nas je odziv občanov in ljudi iz okolice Celja vendarle prijetno presenetil. Odziv je nad pričakovanji, pravzaprav izjemen. Celo tak, da smo za izposojo morali nabaviti dodatno opremo za tek na smučeh, takšno je povpraševanje in zanimanje za to novost v Celju. Veliko je tudi zanimanje medijev za ta projekt," je povedala Elvira Kalkan, vodja gospodarjenja v podjetju ZPO Celje.

Brezplačno izposojo opreme za tek na smučeh je ZPO Celje zagotovil v sodelovanju z Zavarovalnico Sava, podjetjem Rossi Sport in Teniškim klubom Celje.

Celje srčno mesto – proga za smučarski tek ima obliko srca. Foto: Gregor Katič in Aljoša Vornšek

Čeprav upamo, da bo proga za smučarski tek v mestnem parku zdržala čim dlje, ob ustrezno nizkih temperaturah morda celo do pomladi, je že zdaj mogoče reči, da se je naložba Mestne občine Celje, vredna približno 86 tisoč evrov, v ureditev proge in dodatno ponudbo zimske rekreacije v mestu ob navdušenju ljudi obrestovala. Ljubitelji teka na smučeh v knežjem mestu in okolici bodo lahko v tem priljubljenem športu, če bodo le dovoljevale vremenske razmere, uživali tudi v prihodnjih zimah.

Celjska koča – hop na smuči po koncu službe in za konec tedna

Malo mest se lahko pohvali, da imajo v neposredni bližini rekreacijsko prizorišče za vse letne čase, ki pozimi ponuja odlično smuko in do katerega se ni treba peljati daleč. Zaradi svoje dostopnosti in tradicije je Celjska koča že dolgo zgodovino priljubljeno zbirališče ljubiteljev alpskega smučanja, na njej so vadili tudi največji asi svetovnega formata, med drugim tudi Janica in Ivica Kostelić in ta čas odlični celjski smukač Martin Čater. Že nekajkrat je bila Celjska koča razglašena za najboljše slovensko malo smučišče.

Zaradi nizke lege in podnebnih sprememb je sicer Celjska koča bolj odvisna od ugodnih vremenskih razmer: če že ni naravnega snega, pa nizke temperature omogočajo izdelavo umetnega. Na smučišču na Celjski koči, ki ga upravlja ZPO Celje, so dobro oskrbljeni s tovrstno tehnologijo in ko se ob ugodnem vremenu ponudi priložnost, je smuka kmalu na voljo.

Kombinacija tehničnega in naravnega snega je omogočila začetek letošnje smučarske sezone za božične praznike, sicer z manjšim deležem obratovalnih naprav. Trenutno je na Celjski koči toliko snega, da lahko obratujeta otroški poligon ter proga Celjska koča 1. Dnevno-nočna smuka omogoča smučarske užitke vsem kategorijam, od začetnikov do dobrih, izkušenih smučarjev.

Celjska koča je že dolga leta priljubljeno smučišče prebivalcev Celja in obiskovalcev, prihajajo tudi smučarji od drugod. Foto: MOC

Smučišče deluje vsak dan od 9. do 16. ure, nočna smuka je na voljo od 17. do 20. ure, otroški poligon, kjer je omogočeno tudi sankanje, pa zapira svoja vrata uro prej, ob 19. uri.

"Na Celjsko kočo so se vrnile šole v naravi, ki potekajo od ponedeljka do petka. Letos smo gostili že tri, v naslednjem obdobju pričakujemo še štiri. Med tednom je hotel v večini skoraj popolnoma zaseden s šolami v naravi, tudi ob koncih tedna je dobro zaseden. Obetavne so tudi napovedi za zimske počitnice, vendar se pojavljajo nenehne spremembe celo na dan prihoda zaradi trenutnih zdravstvenih razmer, povezanih z novim koronavirusom. To ima za posledico tudi kakšno odpoved rezervacije," je povedal Gregor Bezlaj, vodja Hotela Celjska koča.

Za vse, ki želijo narediti prve korake na snegu ali osvežiti svoje znanje na smučeh, delujeta na Celjski koči dve smučarski šoli – Gibitus in SKInaut. Šoli omogočata individualne ter skupinske tečaje.

Drsanje v mestnem parku – od nekdaj priljubljena rekreacija

Kako so prebivalci Celja in okolice privrženi drsanju, morda še najbolje pokaže ogled kakšne arhivske črno-bele fotografije iz časov, ko je bilo drsališče v mestnem parku še brez strehe. Takrat se je na ledeni ploskvi trlo mlado in staro, drsanje je bilo tudi priljubljen družabni dogodek.

Od tistih časov se je marsikaj spremenilo, danes je izbir za druženje več, če seveda odmislimo zdajšnji koronačas. Ostaja pa, da je drsanje še vedno zelo priljubljen šport, z veliko obiskovalci v času terminov za rekreacijo, o čemer se je v ledeni dvorani mogoče prepričati vsak konec tedna, še posebej v obdobju zimskih počitnic. Prava atrakcija je ob petkih zvečer, ko se drsališče s svetlobnimi laserskimi učinki spremeni v pravcati disko svet.

Na drsališču so organizirani tudi tečaji drsanja za otroke in odrasle, drsalke si je mogoče tudi izposoditi. Ledena dvorana v mestnem parku je domovanje domačega Hokejskega kluba Celje, umetnostnih in hitrostnih drsalcev, veliko prostih terminov v dvorani zapolnjuje še rekreacijski hokej.

Drsanje v mestnem parku – priljubljena oblika rekreacije in družabni dogodek. Foto: ZPO

Ob zimskih športih še bazen na Golovcu

Tisti, ki ob ukvarjanju z zimskimi športi v hladnejšem obdobju leta radi tudi plavajo, imajo možnost za to v zimskem bazenu v hali B v sklopu športno-rekreacijskega centra na Golovcu.

Rekreativni plavalci lahko od oktobra do junija obiskujejo 25-metrsko pokrito športno kopališče z osmimi progami, manjši bazen pa je namenjen predvsem otrokom. V zimskem bazenu redno izvajajo tečaje plavanja za mladino in odrasle. Občasno gosti tudi državna plavalna prvenstva in druga tekmovanja. Zimska plavalna rekreacija je kljub koronačasom dobro obiskana.

"Na zimskem bazenu Golovec smo v preteklem letu začeli prenovo recepcije oziroma vhodnega dela bazena. Prenova poteka v več etapah, načrtovano je, da bo končana v tem letu," je še povedala Elvira Kalkan iz podjetja ZPO Celje.

Na ZOI v Pekingu trije celjski deskarji, velika smola za Martina Čatra

Ob dobrih možnostih za zimske športe v Celju in bogati tradiciji športa v knežjem mestu je kar logično, da vznikne tudi kakšen vrhunski tekmovalec, ki lahko v zimskih športih poseže v sam svetovni vrh. V Celju smo v teh dneh ponosni na svoje olimpijce na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, deskarje Tima Mastnaka, Roka Marguča in Tita Štanteta, prav tako pa alpskega smučarja Martina Čatra, ki mu je velika smola preprečila nastop na Kitajskem. Tik pred vkrcanjem na letalo je odličen celjski smukač, v tej sezoni izvrsten šesti na kultnem smuku v Wengnu, namreč izvedel, da je bil na PCR-testu pozitiven na okužbo s koronavirusom. Na olimpijskih igrah bomo tako lahko stiskali pesti samo za deskarje.

Celjski olimpijci za letošnje igre v Pekingu: z leve Martin Čater (Foto: Matevž Peršin), Tim Mastnak, Rok Marguč, Tit Štante (Foto: Aleš Fevžer)

Daši Grm, ki je že nekaj zadnjih let najboljša v državi, se žal ni uspelo prebiti skozi kvalifikacijsko sito za nastop na igrah v Pekingu, bo pa v tej sezoni po udeležbi na nedavnem evropskem prvenstvu v Estoniji nastopila tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Montpellieru. Na največjih tekmovanjih se je večkrat uvrščala v finale.

K slovesu celjskega zimskega športa so veliko pripomogli tudi hokejisti, ki so jo v ligi nekdanje skupne države znali zagosti marsikateremu favoritu, v prvih letih samostojne Slovenije pa so krojili celo sam vrh državnega prvenstva. V zadnjih letih so se oprli na mlade igralce, sicer pa opazno nastopajo v domačem prvenstvu in v mednarodni regionalni ligi. Sicer iz domačega hokejskega kluba izhaja tudi reprezentant Ken Ograjenšek, udeleženec zadnjih olimpijskih iger v Pjongčangu. Tokrat se hokejski reprezentanci ni uspelo uvrstiti na igre v Pekingu.

Kot na vseh prizoriščih po državi, kjer gre za organizirano vadbo, je za uporabo smučišča Celjska koča, drsališča v mestnem parku in zimskega bazena na Golovcu nujno izpolnjevanje pogoja PCT. Izjema je smučarski tek v mestnem parku, kjer gre za neorganizirano vadbo in gibanje v naravnem okolju.

Naročnik oglasnega sporočila je Mestna občina Celje.