Če ne bo novega mandatarja, bo Pahor določil datum volitev

Pahor je po odstopu Mira Cerarja s položaja predsednika vlade, s čimer je celotni vladi prenehal mandat in opravlja le še tekoče posle, DZ na današnji izredni seji tudi uradno obvestil, da ne bo predlagal kandidata za novega predsednika vlade.

Pahorju se zdi nepotrebno

"V okoliščinah, ko se tudi sicer izteka mandat zdajšnjemu sklicu državnega zbora, prizadevanje za izvolitev predsednika vlade za tako kratek čas ni smiselno in potrebno," je svoje stališče ponovil Pahor. Po njegovih besedah ni enako, ali ima vlada polna pooblastila ali ne, zato je najprimerneje razpisati predčasne volitve. Te bodo zaradi prenehanja mandata vlade v vsakem primeru, je dodal.

Obvestilo, ki ga je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor posredoval predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milanu Brglezu. pic.twitter.com/Ebib0VfhIy — Borut Pahor (@BorutPahor) March 21, 2018

Kandidata lahko predlagajo tudi poslanci

Glede razpisa volitev in razpustitve parlamenta pa je Pahor, kot je dejal, dolžan počakati na iztek roka, ko se za predlaganje kandidata za predsednika vlade lahko odloči tudi deset poslancev ali poslanske skupine.

Ta rok bo po besedah predsednika DZ Milana Brgleza začel teči v sredo, 28. marca, in se bo iztekel 10. aprila. Pahor pričakuje, da se bo DZ po poteku roka - vključno z dodatnim, 48-urnim rokom, ki ga imajo poslanci na voljo za odločitev o morebitnem tretjem poskusu iskanja mandatarskega kandidata - 13. aprila seznanil, da kandidata za mandatarja ni.

Foto: STA

Če torej poslanci v tem času ne bodo predlagali kandidata, bo Pahor, kot je danes napovedal, odlok o razpustu parlamenta in razpisu predčasnih volitev podpisal v soboto, 14. aprila.

Tanko: Potrudili se bomo, da ne bomo ovira pri razpisu volitev

SDS poslancu Janku Vebru podpisov za mandatarskega kandidata ne bo dala, je danes v DZ novinarjem zagotovil vodja poslancev SDS Jože Tanko in menil, da prav tako ne bodo iskali svojega kandidata za mandatarja. Položaj bodo po njegovih besedah preučili, vendar zavlačevali ne bodo. "Potrudili se bomo, da ne bomo ovira pri razpisu volitev," je dodal.

Foto: STA

"Če bi naši poslanci dajali podpise, bi bilo smiselno, da jih dajo kandidatu, ki bi ga mi predlagali, ne nekemu samostojnemu poslancu," je povedal Tanko po tistem, ko je predsednik republike Borut Pahor poslance obvestil, da ne bo predlagal kandidata za mandatarja. Da je pripravljen sprejeti kandidaturo, je že pred nekaj dnevi po odstopu premierja Mira Cerarja sporočil nepovezani poslanec Janko Veber, danes pa je ponovil namero, da bo za to poskušal zbrati dovolj podpisov poslancev.

Predčasne volitve 27. maja ali 3. junija

Glede predvidenega datuma volitev pa predsednik republike, kot je dejal, še ne more dokončno napovedati, kaj bo storil. Mogoča datuma sta po njegovih besedah dva: 27. maj in 3. junij. Do 14. aprila, ko bo podpisal odlok, se bo o tem posvetoval z vodji poslanskih skupin. Če bodo ocenili, da so za izvedbo volitev izpolnjeni vsi pogoji, bodo te 27. maja, če bi DZ potreboval še dodaten teden za sprejem nekaterih pomembnih vsebin, pa Pahor "nima težav", da bi volitve razpisal za 3. junij.

Ali je v predpisanem roku iz poslanskih vrst vendarle pričakovati predlog za imenovanje mandatarja, še ni dokončno znano. Med nekaterimi se je namreč omenjala tudi ta možnost, saj bi tako aktualni sklic DZ pridobil nekoliko več časa za sprejem nekaterih pomembnih vsebin.