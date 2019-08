Če danes potujete z avtom, boste skoraj zagotovo morali biti potrpežljivi

Današnja sobota bi lahko bila po izkušnjah iz prejšnjih let najbolj prometno obremenjena v letu . Prvi večji zastoji na slovenskih cestah in mejnih prehodih že nastajajo.

Na cestah in mejnih prehodih že prvi zastoji

Prometno-informacijski center za državne ceste že poroča o prvih zastojih na cestah in mejnih prehodih. Tako je na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški že kmalu po sedmi uri zjutraj nastal zastoj, dolg pet kilometrov. Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je nastal dvokilometrski zastoj.

Na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj dolg pet kilometrov.

Prvi zastoji nastajajo tudi na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Slovenska vas in Obrežje. Na Gruškovju osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo do dveh ur, do ene ure je treba čakati na Obrežju in Starodu, do pol ure pa na prehodih Sečovlje in Metlika.

Promet ovirajo tudi prometne nesreče. Tako je na dolenjski avtocesti med predorom Mali Vrh in priključkom Šmarje - Sap promet oviran proti Novemu mestu. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro je promet oviran proti Ljubljani. Glavna cesta Koper–Dragonja pa je zaradi prometne nesreče zaprta pri Padni, nastal je zastoj v obe smeri.

Na policiji voznike opozarjajo, naj kljub vročini, gostemu prometu in zastojem ostanejo strpni in upoštevajo cestnoprometne predpise. Svetujejo tudi spremljanje prometnih informacij o zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah.