Bruselj pričakuje odpravo nadzora na mejah z Italijo in Hrvaško

Evropska komisija pričakuje, da bo okrepljeno sodelovanje slovenske, italijanske in hrvaške policije v prihodnjih mesecih omogočilo odpravo nadzora, ki ga na meji s Slovenijo izvaja Italija, na meji s Hrvaško pa Slovenija. Vse članice je sicer pozvala, naj postopoma odpravijo nadzor na notranjih mejah. Tega na meji s Slovenijo izvaja Avstrija.

Na komisiji so v danes objavljenem poročilu o stanju schengna znova izrazili zaskrbljenost zaradi notranjega nadzora, ki ga več članic izvaja na svojih mejah z drugimi državami. Nadzor že od leta 2015 na mejnih prehodih s Slovenijo izvaja Avstrija, oktobra lani se je za ponovno uvedbo nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko odločila tudi Slovenija. To je storila potem, ko se je za uvedbo nadzora na slovensko-italijanski meji odločila Italija.

V okviru dialoga pod okriljem koordinatorja za schengen, ki deluje v okviru Evropske komisije, je v zadnjih mesecih prišlo do "pomembnega napredka" na mejah med več članicami, so zapisali v Bruslju.

"Vse članice, ki so ponovno uvedle nadzor, so poročale o bistvenem povečanju čezmejnega policijskega sodelovanja, vključno s skupnimi patruljami, pa tudi sodelovanja pri ponovnem sprejemanju," so zapisali v poročilu.

Tako je bil spričo napredka v prvih treh mesecih letošnjega leta že odpravljen notranji nadzor na češko-slovaški, slovaško-madžarski in poljsko-slovaški meji.

"Podoben napredek je mogoče zaznati na italijansko-slovenski in slovensko-hrvaški kopenski meji, kjer se okrepljeno sodelovanje Hrvaške, Italije in Slovenije že odraža v konkretnih aktivnostih. Pričakujemo lahko, da bo tako intenzivno sodelovanje v prihodnjih mesecih vodilo do odprave nadzora, ki ga izvajata Italija in Slovenija," menijo v Bruslju.

Nadzor podaljšan do poletja

Slovenija je sicer nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko konec lanskega leta podaljšala do 21. junija, Italija pa nadzor na meji s Slovenijo do 18. junija.

Evropska komisija je ob tem vse članice, ki izvajajo nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo in ga nadomestijo z vzdržljivejšim skupnim upravljanjem. Pri tem naj izkoristijo tudi orodja, ki jim jih nudi nedavno dogovorjena revizija zakonika o schengenskih mejah.

Prav tako je članice pozvala, naj bolj strateško pristopijo k čezmejnemu sodelovanju, vključno s povezovanjem informacij in obveščevalnih podatkov na zunanjih mejah in znotraj schengenskega prostora.

Poročilo bodo ministri držav članic EU predvidoma obravnavali na junijskem zasedanju v Luksemburgu.