Bratuškova: Stvari pri drugem tiru gredo v hudo napačno smer

Stvari pri izvajanju projekta drugi tir gredo po besedah predsednice SAB in nekdanje infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek "v hudo napačno smer". Opozorila je, da bi morebiten prenos 2TDK na katerokoli drugo pravno osebo ali poseganje v razpis za glavna dela, ki je že v teku, močno podražilo in podaljšalo izvedbo projekta, piše STA.

Dejstvi sta, da je družba 2TDK ustanovljena in da je projekt drugi tir med Divačo in Koprom danes že zelo v teku, je v današnji izjavi za medije izpostavila Bratuškova. Vsakršna sprememba bi po njenih besedah pomenila motnjo v tem procesu.

"Če razmišljajo o prenosu tega podjetja 2TDK na katerokoli drugo pravno osebo, se postavlja vprašanje, kaj je dodana vrednost, če pride do prenosa. Sama ocenjujem, da dodane vrednosti ni, lahko pa nastane velika škoda - podaljšanje gradnje in dražji projekt," je opozorila, piše STA.

"Pod krinko EU standardov bi bilo razveljavljati razpis zelo, zelo narobe"

Glede razpisa za glavna dela na projektu je opozorila, "da bi bilo pod krinko EU standardov razveljavljati razpis zelo, zelo narobe". Razpis je dvostopenjski, je spomnila in pojasnila, da je družba 2TDK v prvi fazi ugotavljala usposobljenost podjetij za gradnjo, v drugi fazi pa bi podjetje moralo ugotoviti samo še, kdo lahko projekt naredi po najnižji ceni.

Foto: STA

Prav tako je prepričana, da ni razloga, da bi projekt razdelili na več manjših odsekov in s tem na več razpisov. "Edini razlog, ki ga jaz tukaj vidim, so provizije, ki bi na tak način lahko končale v rokah gradbenih baronov in še kje," je bila kritična. Če bi drugi tir razdelili na več manjših odsekov, bi to po "optimistični" oceni Bratuškove pomenilo najmanj tri leta zamika izvedbe in vsaj 40-odstotno podražitev projekta, piše STA.

"Izločitev Kitajcev samo zato, ker prihajajo s Kitajske, ima lahko katastrofalne posledice"

Ministrica za infrastrukturo v vladi Marjana Šarca je še izpostavila, da je v času vodenja projekta vsem gradbincem pojasnila, da bo objavljen mednarodni razpis, kjer bodo imeli vsi enake pogoje. "Izločitev Kitajcev samo zato, ker prihajajo s Kitajske, ima lahko katastrofalne posledice za Luko Koper in posledično za državo," je bila jasna. Sama sicer ne želi preferenčne obravnave kitajskih podjetij, "treba jim je jasno povedati, kakšni so pogoji za sodelovanje, ne jih pa kar tako pod krinko koronavirusa izločiti iz tekmovanja".

Drugi tir po besedah Bratuškove gradimo prvenstveno zato, da Luki Koper omogočimo razvoj. "V investicijskem programu so upoštevane velike rasti prometa, če tega prometa s Kitajske ne bo, ne bo povišanja prometa in potem je tudi vprašanje ekonomske upravičenosti gradnje drugega tira," je dejala, še piše STA.