Božički s spustom s strehe tudi letos razveselili najmlajše bolnike #foto #video

Božički so tudi letos razveselili otroke v slovenskih bolnišnicah. Potem ko so se v torek spustili s strehe mariborske klinike za pediatrijo, so danes razveselili otroke v ljubljanski pediatrični kliniki in jim tako polepšali prihajajoče praznike.

Osem predstavnikov Gorske reševalne službe, preoblečenih v Božičke, se je spustilo s strehe po dveh zunanjih stenah ljubljanske pediatrične klinike. Otrokom so mahali skozi okna sob, se na vrveh prevračali in zganjali vragolije.

Video: Ana Kovač

Po spustu so Božički obiskali otroke, ki ležijo v sobah na pediatrični kliniki, na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo kirurške klinike, kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter dermatovenerološki, očesni in ortopedski kliniki.

Božički so skupaj razdelili več kot 200 daril. Otroke so Božičkom pomagali obdarovati tudi znani Slovenci, med njimi Eva Boto, Nipke, Challe Salle, Trkaj, Rebeka Tomc in Tim Kores. Malim bolnikom je nasmeh na obraz narisal tudi maček Muri.