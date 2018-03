Boste konec tedna preživeli na prostem? Potem preberite tole.

Danes bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti do nadmorske višine okoli 1.800 metrov. Sredi dneva in popoldne se bo delno zjasnilo.

Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju 3, v alpskih dolinah okoli -5, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Začetek tedna bo jasen

V ponedeljek bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja.

V torek bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe.