Bojan Požar, novinar in lastnik spletnega portala Požareport ter voditelj oddaje Ura moči na Planet TV, je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da bo najbrž že danes končal v priporu. Kot je Požar dejal za Planet TV, si te odločitve sodišča ne more tolmačiti drugače, kot da gre za začasno odstranitev novinarja, ki vodi odmevne televizijske oddaje, iz javnega prostora. Za Planet TV sta sklep o priporu komentirala tudi Požarjev odvetnik Franci Matoz in politični komentator Peter Gregorčič. Odločitev sodišča za sta označila za nezaslišano.

"Vse kaže, da bom že danes končal v priporu, ki bo trajal do prvega naslednjega naroka oziroma največ do 30 dni. Samo zato, ker sem 16. marca manjkal na obravnavi pred višjim sodiščem, kjer moja udeležba ni bila obvezna. Gre za postopek, v katerem sem bil na prvi stopnji tudi oproščen," je na Twitterju objavil Požar in priložil vabilo sodišča na obravnavo, ki se je ni udeležil.

Sklep o priporu je bil po njegovih navedbah izdan danes. Dodal je, da zdaj sicer odhaja na snemanje oddaje Ura moči na Planetu, kaj se bo dogajalo pozneje, pa žal ne ve.

Vse to po njegovih besedah pomeni, da ga bodo kot novinarja fizično že čez nekaj ur odstranili (priprli) za ves čas predvolilne kampanje, torej natančno do 25. aprila. "Mimogrede, to ni šala, niti PR ali marketing, ampak žal gre zares," je zapisal. Ob tem je označil ministrstvo za pravosodje, vrhovno sodišče, Policijo in obe novinarski združenji.

Matoz: Trije sodniki so sklep o priporu po moji oceni izdali nezakonito

Franci Matoz, odvetnik Bojana Požarja, je za Planet TV danes izrazil mnenje, da so trije sodniki sklep o priporu novinarja po njegovi oceni izdali nezakonito.

"Utemeljiti morajo, zakaj je neizogibno potrebno, da je njegova navzočnost potrebna na obravnavi. Ker gre za pritožbeno sejo in ker je bil na prvi stopnji oproščen, njegova navzočnost ni potrebna, to je prvo. Utemeljiti morajo tudi, kaj pomeni, da se očitno izmika. Tudi če ga enkrat na obravnavo ne bi bilo, to ne pomeni, da se očitno izmika. Zato pogojev za pripor ni bilo," je pojasnil Matoz.

Dodal je, da se je sodišče potrudilo, da je sodno pošto Bojanu Požarju vročalo prek odvetnika, torej njega, in da se je novinar vsakokrat potrudil in vročilnico podpisal ter jo vrnil.

"Menim, da gre za nezaslišano ravnanje in da bo vrhovno sodišče danes sklep o priporu razveljavilo kot nezakonit. Ne pozabimo - če bi bil to drug kot Bojan Požar, ki kritično piše o sodnikih in sodiščih, potem se to nedvomno ne bi zgodilo," je zaključil Matoz.

Gregorčič: Lahko bi šlo za maščevanje sodnikov Bojanu Požarju

Politični komentator Peter Gregorčič meni, da je bila odločitev sodišča za pripor Bojana Požarja škandalozna. "Strinjam se z njegovo hipotezo, da je bil enostavno odstranjen iz politične kampanje, ker ni na 'liniji' s pravimi centri moči. Nekako se zdi, da v Sloveniji velja načelo svobode novinarstva samo za tiste novinarje, ki poročajo v skladu z nekako bolj levo usmerjenimi centri moči," je bil oster Gregorčič. "Včasih pomaga tudi, če Janeza Janšo proglasijo za fašista."

Nadaljeval je: "Vemo, da Bojan Požar zelo kritično poroča o sodstvu. Zato bi lahko morda šlo tudi za maščevanje katerega izmed sodnikov, ker gre za neko skupino ljudi, ki so izjemno povezani. To smo videli tudi na primeru Masleše, kjer so se vsi vključno s sodnim svetom škandalozno postavili na stran sodnika, ki predstavlja vejo oblasti in ni znal utemeljeno pojasniti, ali izpolnjuje ustrezne pogoje za mesto, ki ga zaseda."

Sodišče informacijo o priporu potrdilo

Požarjevo informacijo so potrdili na Višjem sodišču v Ljubljani. Po besedah direktorja višjega sodišča Janeza Grdena, je sklep o odreditvi pripora v konkretnem primeru sprejel pritožni senat sodišča zaradi nenavzočnosti obdolženca na obravnavi po drugem odstavku 307. člena zakona o kazenskem postopku, razloge za takšno odločitev pa je senat navedel v izpodbijanem sklepu.

"Ker gre za nepravnomočno odločitev, nadaljnjih odgovorov v tej smeri ne moremo posredovati. Dodamo lahko še, da je zagovornik obdolženca že vložil pritožbo, ki pa ne zadrži izvršitve. Spis je že bil predložen na Vrhovno sodišče RS, ki bo odločalo o pritožbi," je povedal Grden.

Združenje novinarjev in publicistov: Sodišče naj nemudoma prekliče pripor zoper Bojana Požarja



Združenje novinarjev in publicistov Višje sodišče v Ljubljani poziva, da takoj prekliče sklep o priporu novinarja in urednika Bojana Požarja. Gre več kot očitno za prekomeren ukrep in eklatantno zlorabo pravosodja, ki ji nismo bili priča niti v obdobju najtršega socializma.



Po navedbah Požarja je Višje sodišče v Ljubljani sklep o priporu izdalo, ker se 16. marca ni udeležil javne obravnave pritožbe na odločitev prvostopenjskega sodišča, v katerem je bil oproščen očitkov žaljive obdolžitve. Po sklepu bi moral do 25. aprila, ko bo naslednja obravnava, ostati v priporu, pritožba na sklep pa ne zadrži pripora. Gre več kot očitno za prekomeren ukrep. Namreč, sodišče v primerih, ko se nekdo ne udeležuje obravnav, praviloma vedno najprej sprejme sklep o prisilni privedbi, sklep o priporu pa izda le v izrednih primerih, npr. ko obstaja nevarnost, da bo pobegnil v tujino. Sklep o priporu se uporablja tudi le za najhujša kazniva dejanja, kot so umori, preprodaja drog in podobno.



V primeru Požarja za nič od tega. Uporaba tako represivnega sredstva zoper novinarja je zato več kot očitno huda zloraba prava in sodstva. Je očitno tudi poskus, da se novinarja umakne iz poročanja v času predvolilne kampanje. Drugače tega ne moremo razumeti. Od višjega sodišča pričakujemo, da bo sklep o priporu nemudoma umaknilo, vodstvo vrhovnega sodišča in ministrstvo za pravosodje pa pozivamo, naj z nadzorom ugotovita, kako je lahko prišlo do tako škandalozne odločitve. Gre namreč za nevarno, celo zastrašujoče početje z namenom preprečiti poskuse prizadevanja za širitev pluralnosti slovenske medijske krajine. O ravnanju višjega sodišča bomo obvestili pristojne evropske ustanove.