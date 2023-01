Bodoči minister za vzgojo: Potrebujemo drugačno šolo

Kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je v predstavitvi pred pristojnim odborom DZ poudaril pomen digitalizacije, na področju katere morajo opolnomočiti vzgojitelje in učitelje na vseh stopnjah. Predstavil je tudi predvideno prenovo kurikuluma v vrtcih in prvega triletja osnovne šole.

Felda, ki je v svoji karieri deloval tudi kot profesor in vodil matematična tekmovanja za srednješolce, od nastopa aktualne vlade deluje kot državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Po preoblikovanju vladnih resorjev je v svoji današnji predstavitvi ministrske kandidature na odboru DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino med drugim poudaril, da se je treba zavedati vse večjega pomena vseživljenjskega izobraževanja, saj se potrebe po kompetencah in zahteve na delovnih mestih ves čas spreminjajo.

Felda: Predšolska vzgoja je zelo dobro postavljena

Glede predšolske vzgoje je dejal, da je ta pri nas "zelo dobro postavljena", pri čemer je izpostavil visok delež v predšolsko vzgojo vključenih otrok, čeprav ta ni obvezna. To je, kot je poudaril, zelo pomembno za kasnejši uspeh otrok ne samo v šoli, ampak tudi v družbi. Zato si prizadevajo, da bi bili vsi otroci vsaj nekaj časa vključeni v predšolsko izobraževanje, je pojasnil in pri tem omenil tudi posebne ukrepe za romske otroke.

Pojasnil je, da pripravljajo prenovo kurikuluma v vrtcih, ki ga je treba posodobiti, predvsem na področju digitalizacije. V zvezi z digitalizacijo so sicer po njegovih besedah potrebna stalna posvetovanja za vzgojitelje, prav tako je treba na tem področju opolnomočiti strokovne in vodstvene delavce ne samo v vrtcih, ampak tudi v osnovnih in srednjih šolah, da bodo to koristno uporabili pri učenju in poučevanju.

Problematične so ocene v šolah

Na področju osnovne šole so po mnenju Felde nujne spremembe zakona o osnovni šoli. "Potrebujemo drugačno šolo, drugačne podatke, drugačno delovanje," je dejal. Kot je omenil, so problematične ocene v šolah, saj se predvsem nadarjenim otrokom dogajajo krivice, ko dobijo oceno 5, kakršno lahko dobijo tudi povprečni. Ob tem je napovedal, da v prihodnjem šolskem letu še ne, v šolskem letu 2024/25 pa se bo nacionalno preverjanje znanja upoštevalo tudi pri vpisu otrok v nadaljnje izobraževanje.

Prav tako je nacionalno preverjanje znanja predvideno za tretješolce, da se dejansko ugotovi, kaj so učenci usvojili v prvih treh letih. Ob tem je napovedal še prenovo programa prvega triletja v osnovni šoli, ki je po njegovih navedbah mišljena tako, da v tem triletju ne bi bilo predmetnika.

Napovedal je tudi prenovo srednješolskega izobraževanja, a poudaril, da mora biti ta premišljena, saj sistema ne smemo zamajati z nepremišljenimi rešitvami. Letošnji razpis za vpis v srednje šole, ki bo objavljen v prihodnjih dneh, bo imel po njegovih navedbah približno 4.000 vpisnih mest več, kot bo letos učencev, ki bodo končali osnovnošolsko izobraževanje.