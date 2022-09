Bo zaradi višje obdavčitve normirancev več sive ekonomije?

Vlada je včeraj na dopisni seji potrdila spremembe petih zakonskih sprememb na področju davkov. Največ duhov buri poseg v obdavčitev okoli 60 tisoč samostojnih podjetnikov, ki prijavljajo normirane prihodke. Ti so doslej plačevali davek le na 20 odstotkov prihodkov do 80 tisoč evrov, preostanek se jim je štel v stroške, po novem predlogu pa bodo morali plačevati na mesec kar trikrat več. Iz obrtne zbornice sporočajo, več bo sive ekonomije in davčnih utaj.

Več kot polovica 110 tisoč samostojnih podjetnikov deluje kot normirani s.p.-jevci, saj jim država prizna kar 80 odstotkov prometa kot davčno olajšavo. Ta način zaposlovanja je bil mišljen za manjše poslovne subjekte, zdaj se pa zlorablja, je opozoril Tilen Božič, generalni sekretar na ministrstvu za finance.

"Ko se ukvarjamo z vprašanjem preživetja, z vprašanjem državne pomoči v času energetske krize in v času draginje, je po našem mnenju neprimerno govoriti o dvigu davčnih obremenitev," meni Blaž Cvar iz Obrtno-podjetniške zbornice.

V praksi spremembe za normirance prinašajo precej višje davčne obremenitve. Če je nekdo z 80 tisoč evri letnega prometa lahko uveljavljal 64 tisoč evrov stroškov in doslej plačal le 3.200 evrov davka, se bo zdaj njegova akontacija dohodnine več kot podvojila.

Podjetja bi morala biti primerno obdavčena

Kot dodaja Cvar, se bo z slabšimi davčnimi pogoji najbrž marsikdo odločil za prestrukturiranje podjetja med davčne zavezance, to jih seveda administrativno obremenjuje. Mnogi pa bodo šli z delom poslovanja na področje sive ekonomije in tega si nikakor ne želimo. Dajmo raje ustvariti pogoje, da se davki plačujejo prostovoljno, da so podjetja primerno obdavčena, je še predlagal Cvar.

Jernej Bortolato je mojster, ki se že 26 let ukvarja s kamnoseštvom in svoje dragoceno kamnoseško znanje kot mentor predaja študentom. Med normiranci je izključno zato, ker ne želi izgubljati časa z računovodstvom. "Ni vse v denarju," je pojasnil. "Če bi imel dejanske stroške, bi si verjetno nabral še večje stroške. Ampak s tem, da si olajšaš delo in tisti čas, ki nam ga birokracija zavzame, si pripravljen dati kakšen evro več. Zato da se ne obremenjuješ z birokracijo. Pri drugih segmentih, kjer pa ni toliko stroškov, tisti, ki pa izkoriščajo te ugodnosti, tam je druga stvar. Ampak pri obrtnih dejavnostih je zelo malo tistih, ki bi jim to bilo zelo, zelo ugodno," je sklenil Bortolato.

Predlog zakona še ni sprejet

V obrtniški zbornici predlagajo uvedbo dodatnih mej, tudi glede na dejavnosti, ki jih nekdo izvaja. Strah jih je izgube že tako redkih rokodelskih poklicev, ki izumirajo. Vladna stran pa vztraja. S tem ukrepom se spopadamo s težavo sive ekonomije.

Božič je dodal, da bo zagotovo nekaj prehajanja iz sistema normirancev v sistem uveljavljanja dejanskih stroškov. "Na drugi strani, kjer pa teh članov dejansko ni, to so različne intelektualne storitve, IT, pa še vedno mislimo, da je sistem tako ugoden, primerjalno tudi z drugimi državami, da bodo v tem režimu tudi ostali," je zaključil Božič. Predlog zakona sicer še ni sprejet, saj se bo moral najprej prebiti še skozi sito državnega zbora.