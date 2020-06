Bo nova lastnica slovenski grad spremenila v središče za seksualne terapije? #video

Kdo sta nenavadna kupca enega od najlepše ohranjenih slovenskih gradov? In kaj imata skupnega mirnska speča lepotica, kot gradu pravijo domačini, in indijanski bog plodnosti? Dedinja profesorja gledališke zgodovine Marka Marina, ki je grad s prijatelji prenavljal do svoje smrti, je enega od lepših spomenikov srednjeveške arhitekture pri nas za dobrih 800 tisoč evrov prodala mehiškemu fotomodelu in terapevtki za spolnost parov Tatiani Rodriguez Anderson. Gre sicer za mecenko nemškega zvočnega terapevta in umetnika Kailasha Kokopellija, ki si je umetniško ime nadel po indijanskem bogu plodnosti.

Kailash Kokopelli, bodoči prebivalec mirnskega gradu, je v Sloveniji kljub dejstvu, da velja za svetovno znanega umetnika, precejšnja neznanka. Zdravilne učinke zvoka raziskuje od zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja, preden je odkril spečo dolenjsko lepotico, pa je 12 let živel in delal na Švedskem. Kot pravi, je bil na Mirni prvič pred letom dni. Ob soju polne lune, ob sončnem zahodu naj bi začutil, da ga je grad preprosto poklical. Za oddajo Planet 18 je predstavil svojo vizijo.

Na gradu so dobrodošli vsi

"Dobrodošli na gradu Mirna. V čast mi je, da lahko nadaljujem zapuščino Marka Marina, gledališkega režiserja in zgodovinarja, ki je bil vizionar, kot smo mi. Blagoslovljen sem bil, da sem našel sponzorja, ki podpira mojo vizijo WISMETAR, svetovni inštitut za zvočno medicino, izobraževanje, zdravljenje, umetnost in raziskave, ki bo domoval tukaj kot neprofitna, humanitarna organizacija in fundacija na gradu Mirna," je ob nakupu gradu dejal Kokopelli, ki se je pogovarjal z novinarsko ekipo oddaje Planet 18. Na vprašanje, ali verjame, da bodo Slovence zanimale zvočne terapije, je odgovoril, da bo to pokazal čas, a da so vsi dobrodošli.

Solastnica gradu je tudi fotomodel in terapevtka za spolnost parov Tatiane Rodriguez, ki ima na profilu na Facebooku zapisano, da je študentka seksualne terapije. Na vprašanje, ali bodo tovrstne terapije na voljo tudi na gradu Mirna, pa je Kokopelli pojasnil, da so dobrodošli vsi zdravilni pristopi. "Pozdravljamo znanstvenike, pozdravljamo zahodno medicino, pozdravljamo terapevte zdravilnih umetnosti in alternativne medicine, pozdravljamo pravzaprav vse, ki bi radi pripomogli k dobremu počutju ljudi," je še dejal za konec.