Bo državni svet preprečil dvig denarne socialne pomoči?

Pod zahtevo za sklic izredne seje je podpisanih 11 svetnikov, prvi med njimi je Igor Velov, ki je bil v državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov.

Predlagatelji so v obrazložitvi zapisali, da se zavzemajo za celovito urejanje tega področja, tudi v sodelovanju s socialnimi partnerji. "Nikakor nismo za reševanje omenjenega področja parcialno, brez ustreznega dialoga z vsemi socialnimi partnerji, v naglici in v škodo drugih proračunskih porabnikov ter brez tehtnega premisleka, dogovora ali obrazložitve," so navedli.

Ob ponovnem glasovanju za potrditev potrebnih 46 glasov

Po vladnem predlogu novele bi se znesek minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči z junijem zvišal z veljavnih 297 na 331 evrov. Levici pa je v DZ uspelo z dopolnilom k vladnemu predlogu novele, po katerem bi znesek od začetka junija do konca leta znašal 385 evrov. V Levici so tako že pred uradnim sklicem seje državnega sveta pozvali k ohranitvi novele.

Če bo veto izglasovan, bo moral DZ ponovno odločati o predlogu novele, ki je bila prejšnji teden izglasovana s 33 glasovi za in 22 proti. Ob ponovnem glasovanju je za potrditev novele potrebnih najmanj 46 glasov.