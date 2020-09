Blizu rekorda: v petek potrdili 105 novih okužb

V Sloveniji so v petek ob 3.191 opravljenih testih potrdili 105 novih okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 včeraj ni umrl noben bolnik, je razvidno iz podatkov na spletni strani covid-19.sledilnik.org. Spomnimo, v četrtek so pri nas potrdili 108 novih okužb z novim virusom, kar je največ od izbruha epidemije novega koronavirusa v naši državi. Pristojni so v petek opravili največ testov od začetka epidemije v Sloveniji.

Pristojni so v petek 105 novih okužb potrdili ob 3.191 izvedenih testih, kar predstavlja nov rekord v številu dnevno izvedenih testiranj. Za boleznijo covid-19 včeraj ni umrl noben človek. V bolnišnicah se zaradi okužbe z novim virusom zdravi 31 ljudi, od tega pet na enotah intenzivne terapije.

V državi je trenutno 767 aktivno okuženih, do zdaj pa so skupaj potrdili 3.603 primere okužb, kažejo podatki spletne strani covid-19.sledilnik.org. V zadnjem dnevu so pristojni največ oziroma 21 novih okužb potrdili v Ljubljani. V občini Braslovče so potrdili osem novih okužb, v Mariboru sedem, v Kranju šest, v Kamniku pa štiri. Celoten seznam je dostopen na prej omenjeni spletni strani.

Spomnimo, v četrtek so v Sloveniji potrdili 108 okužb z novim koronavirusom, opravili pa so 2.758 testov. Šlo je za največ okuženih v enem dnevu do zdaj. Današnje število novih okužb je tako drugo najvišje od izbruha epidemije v Sloveniji.

Nove okužbe na šolah

Po naših informacijah so okužbo z novim koronavirusom potrdili tudi pri eni od učenk predmetne stopnje na Osnovni šoli Orehek Kranj. V karanteno bo do 22. septembra moral razred, ki ga je obiskovala okužena učenka, pa tudi posamezni učenci iz drugih oddelkov. Za učence v karanteni bodo organizirali pouk na daljavo.