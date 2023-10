Blizu Črnomlja padel poseben rekord

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Dobličah pri Črnomlju je padel dosedanji oktobrski rekord povprečne dnevne temperature. Včeraj je namreč povprečna dnevna temperatura znašala 24,9 stopnij Celzija, kar je 1,9 stopnije Celzija več od prejšnjega rekorda, ki so ga izmerili 3. oktobra 2006, je sporočila agencija za okolje.

Ponoči bo sicer v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem okoli 16 stopnij Celzija.

V nedeljo bo sprva bolj oblačno, na zahodu in jugu bodo še krajevne padavine. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 21 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo povečini sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V torek bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bo v zahodnih krajih že deževalo. V sredo bo oblačno, pojavljale se bodo padavine.