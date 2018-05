Beograjčanka, ki se je v Slovenijo preselila zaradi profesorja glasbe

Štiriindvajsetletna Višnja Jović se je zaradi ljubezni do glasbe iz Srbije preselila v Slovenijo. S svojim odnosom do študentov jo je navdušil profesor roga na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ko je prispela, ji je ta za darilo dobrodošlice kupil kolo. Življenja v Ljubljani se je hitro navadila, priznava pa, da pogreša sarmo.

Foto: osebni arhiv

Beograjčanka Višnja Jović se rada udeležuje kulturnih dogodkov, predvsem rada obišče gledališče, opero, balet in kino: "Tovrstne predstave me sprostijo in obogatijo z novim znanjem." Njena prva velika ljubezen je bila odbojka, ki jo je igrala deset let. Malo pozneje se je začela ukvarjati še z glasbo, igra na rog.

Ker je imela preveč obveznosti in premalo prostega časa, se je odrekla profesionalni igri odbojke in svojo pozornost posvetila igranju roga. S športom se še vedno rada ukvarja v prostem času, še vedno zelo rada igra odbojko.

"Ljubljano sem izbrala zaradi profesorja roga"

V Slovenijo se je preselila zaradi profesorja roga z ljubljanske Akademije za glasbo. Foto: osebni arhiv Zaradi velikega talenta je postala del mednarodnega orkestra, s katerim je nastopila v številnih evropskih mestih. Oktobra prejšnje leto pa se je odločila, da bo svoje šolanje nadaljevala v Sloveniji.

"Slovenijo in Ljubljano sem izbrala zaradi profesorja na Glasbeni akademiji v Ljubljani," pove. Profesor roga jo je navdušil zaradi svojega dela in odnosa do študentov. Kot darilo za dobrodošlico ji je profesor kupil kolo. "Kolega ga je nato pripeljal iz Maribora, podarili pa so mi ga med predavanjem," enega svojih najljubših spominov opisuje Višnja.

"Čeprav mi je nekaj kolegov reklo, da je kolo zame prenizko, se z njimi ne strinjam. Menim, da je ravno pravšnje!" Prepričana je, da je bila selitev v Slovenijo dobra odločitev, saj je zadovoljna s prav vsako učno uro.

"Vesela sem, da sem tu"

Preostali študentje akademije so ji pomagali pri hitri vključitvi v družbo: "Drug drugega podpiramo in skupaj napredujemo." V Slovenijo se je preselila oktobra lani, pred tem pa je nekajkrat že bila v Sloveniji.

Trenutno opravlja magistrski študij, največ časa pa posveti prav igranju glasbila in drugim predavanjem. Poleg tega svoj čas namenja potovanjem in izletom: "S prijatelji se rada odpravim v hribe ali do jezer."

"Slovenija je name naredila dober vtis"

Čeprav živi v Ljubljani, je raziskala tudi nekaj drugih mest, med drugim Maribor, Piran, Portorož, Bled in Bohinj. "Ko sem se preselila sem, sta na meni največji vtis naredili čistoča in narava."

Foto: osebni arhiv

Tudi zdaj, ko že nekaj časa živi v Sloveniji, pravi, da so se ji o tej v spomin vtisnile le lepe stvari. Slovenci se ji zdijo veliko bolj individualni, a tudi bolj profesionalni kot Srbi. "Od mojega prvega dne me Slovenci zelo lepo sprejemajo. Imam same pozitivne izkušnje," še pravi štiriindvajsetletnica.

"Slovenci potujejo in se ukvarjajo s športom"

Način življenja v Sloveniji ji je všeč, opazila je namreč, da se Slovenci veliko ukvarjajo s športom in radi potujejo. Navdušil jo je tudi sistem napovedovanja časa prihoda avtobusov.

Uporablja tudi aplikacijo, ki predvidi prihod določenega avtobusa. Zdi se ji, da je urnik avtobusov skoraj popoln: "Majhna stvar, ki pa ti prihrani veliko živcev."

Foto: osebni arhiv Dodaja, da je v primerjavi s Srbijo v Sloveniji več organizacij in društev za študente. Še posebej pa jo je, kot vse, ki pridejo študirat v Slovenijo, navdušil sistem s študentskimi boni.

"Pogrešam tudi sarmo!"

Pravi, da pogreša družino in prijatelje. Ker je v zadnjih letih veliko potovala, se je tudi krog njenih prijateljev zmanjšal, vendar je zato čas, ki ga preživi s pravimi prijatelji, toliko bolj dragocen.

Poleg prijateljev pogreša polne beograjske ulice, saj je navajena, da je v mestu več ljudi, kot se jih sprehaja po Ljubljani. "Pogrešam ljudi na ulicah, še posebej v nočnih urah," pravi Višnja.

"Seveda, pogrešam sarmo," dodaja.

Foto: osebni arhiv

Dunaj ni isto kot Dunav

V Mariboru je spoznala prijatelja, ki ji je povedal, da se kmalu odpravlja na Dunaj. Poskušala mu je razložiti, da je Dunaj v Srbiji, ne v Avstriji, kot ji je pojasnil.

"Prepričana sem bila, da govori o reku Dunav (v slovenščini Donava, op. p.) v Srbiji. Čez nekaj dni pa sem v restavraciji na meniju opazila dunajski zrezek in postalo mi je jasno, da res ni govoril o Dunaju v Srbiji."