Balažic vložil kazensko ovadbo proti Erjavcu zaradi arbitraže #video

Predsednik stranke Novi socialdemokrati Milan Balažic je danes na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani vložil kazensko ovadbo proti zunanjemu ministru Karlu Erjavcu zaradi njegovega delovanja v arbitražnem postopku o meji med Hrvaško in Slovenijo. Očitajo mu kršenje kazenskega zakonika in ustave.

Video: Planet TV

V stranki ministru očitajo zlorabo uradnega položaja, nevestno delo, izdajo tajnih podatkov in napad na neodvisnost države. Pri zadnjem gre za dejavnost, ki "je Slovenijo spravila v podrejen in odvisen položaj do Hrvaške", so zapisali.

"Ker Slovenija zaradi njegove dejavnosti nima teritorialnega dostopa do odprtega morja, se je morala po njegovi krivdi odreči delu ozemlja in teritorialnega morja po stanju na dan 25. 6. 1991, kar je v nasprotju s 4. členom Ustave Republike Slovenije," piše v ovadbi, ki so jo danes posredovali iz stranke Novi socialdemokrati. Ta določa, da je Slovenija ozemeljsko enotna in nedeljiva država.

Zaradi njegove vloge pri sklenitvi arbitražnega sporazuma o meji s Hrvaško je Balažic pretekli mesec ovadbo vložil tudi že proti predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je bil v obdobju podpisa arbitražnega sporazuma leta 2009 premier. Erjavec je bil tedaj zunanji minister.

Minister Erjavec se je že v torek odzval na napoved vložitve kazenske ovadbe. "Mislim, da spada v kakšno ustanovo, ker omenjeni očitki niso resni," je dejal. "Če bo res vložil ovadbo, bom tudi sam prisiljen zaradi razžalitve ovaditi njega," je Erjavec še odgovoril na vprašanje na novinarski konferenci o razmerah na Bližnjem vzhodu.

Arbitražno sodišče je junija lani določilo mejo med državama, vendar Zagreb odločitve sodišča ne spoštuje, saj meni, da je Slovenija kompromitirala arbitražni postopek. Ljubljana je marca Evropski komisiji posredovala pismo o tožbi proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe, v začetku maja pa je bila na komisiji ustna obravnava. Bruselj ima do vključno 18. junija čas, da poda svoje mnenje. Ni pa nujno, da to stori. Teoretično lahko Slovenija tožbo na Sodišču EU vloži 19. junija.