Avstrijsko tožilstvo nad člane skrajno desnega gibanja

Avstrijska policija je proti nekaterim članom gibanja že aprila sprožila hišne preiskave. Pod drobnogledom sta se takrat znašla tudi vodilna Martin Sellner, sicer eden ključnih mož evropskega identitarnega gibanja, in Patrick Lenart.

Tožilstvo v Gradcu je zdaj proti desetim predstavnikom avstrijske veje gibanja in sedmim simpatizerjem vložilo obtožnice zaradi razpihovanja sovraštva, oblikovanja kriminalne združbe in delno tudi zaradi poškodovanja tuje imovine. Ena točka je tudi napad identitarnih na predavanje na celovški univerzi junija leta 2016, poroča spletna stran avstrijske radiotelevizije ORF.

Avstrijski identitarci ostro proti slovenski manjšini

Kot smo že pisali v članku Generacija identitete: skrajno gibanje, ki je z volitvami v Sloveniji dobilo nov zagon so avstrijski identitarci tesno povezani s skrajno desno Svobodnjaško stranko, ki je desetletja ostro nastopala proti slovenski manjšini v Avstriji. Že nekaj časa pa si prizadeva za priznanje tako imenovane staroavstrijske manjšine pri nas. Martin Sellner je bil januarja eden od povabljencev na tradicionalni gala prireditvi, ki jo vsako leto organizirajo svobodnjaki.

Aktivnosti gibanja se pred volitvami krepijo tudi pri nas

Več podatkov kaže, da se aktivnosti slovenske veje gibanja v času pred volitvami krepijo tudi pri nas. V zadnjih letih je bilo identitarno gibanje v Sloveniji najbolj opazno po lepljenju nalepk s sovražno vsebino na javnih površinah, pisanju grafitov in izobešanju transparentov.

Preberite si, kaj o gibanju ve slovenska policija in kaj je njegov predstavnik počel na prireditvi podmladka SDS?

Foto: Facebook

V zadnjih letih je bilo identitarno gibanje v Sloveniji najbolj opazno po lepljenju nalepk s sovražno vsebino na javnih površinah, pisanju grafitov in izobešanju transparentov Eno od odmevnejših akcij so izpeljali marca lani ob ustanovitvi Gibanja za otroke in družine, ki jo vodi Aleš Primc. Takrat so zasegli več zastav protestnikov, ki so opozarjali na pravice istospolnih.

Delujejo že v trinajstih evropskih državah

Skrajno desno gibanje deluje že v trinajstih državah, od Irske do Romunije in Srbije. Ideloško in finančno je povezano tudi z ameriškim gibanjem Alt-Right, ki je na oblast pomagalo pripeljati Donalda Trumpa. Ima dobro razvejano infrastrukturo; z lastnimi mediji in intenzivno komunikacijo prek družbenih omrežij. Najmočnejše je v Nemčiji, Avstriji in Franciji, kamor v posebne telovadnice in kampe na "obrambne treninge" hodijo pripadniki gibanja iz drugih držav.

Kdo so tarče gibanja

Tarča gibanja po vsej Evropi niso le muslimani in migranti, ampak predvsem istospolni, liberalci, globalisti, socialisti, podporniki Georga Sorosa in preostali – v jeziku pripadnikov – "degeneriranci", torej vsi "nečisti", za katere v "novi Evropi", očiščeni "multikulti" primesi, ne bi smelo biti prostora.