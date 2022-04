Avstrija prekršila enega od velikih dosežkov Evropske unije

Odločitev Avstrije o ponovni uvedbi kontrole potnih listov na meji s Slovenijo leta 2017 je bila nezdružljiva s schengenskim sporazumom, je v torek odločilo Evropsko sodišče v Luksemburgu.

Slovenec, ki so mu pregledali potni list, je vložil tožbo

Slovenec, ki je zaradi zavrnitve predložitve potnega lista ob vstopu v Avstrijo leta 2019 prejel kazen, je vložil tožbo na deželno sodišče, od koder so jo posredovali v odločitev Evropskemu sodišču.

Avstrija je sicer med migracijsko krizo leta 2015 znova uvedla nadzor potnih listov na mejah z Madžarsko in Slovenijo, so sporočili iz ESP. Slovenske oblasti so nato od maja 2016 do novembra 2017 sledile štirim zaporednim priporočilom Sveta Evropske unije o ponovni uvedbi mejnega nadzora v obdobju šestih mesecev.

Sodišče je odločilo, da lahko država članica EU podaljša ukrep šele po šestih mesecih, ko se "sooči z novo resno grožnjo, ki vpliva na njen javni red ali notranjo varnost, drugačno od prvotno opredeljene".

Sodišče je ugotovilo, da Avstrija ni dokazala obstoja nove grožnje in da so posledično ukrepi mejnega nadzora, ki jim je bil pritožnik izpostavljen, nezdružljivi z zakonikom o schengenskih mejah.

Meje se lahko prestopi brez preverjanja potnega lista

Na ESP so poudarili, da zakonik o schengenskih mejah vzpostavlja načelo, da se meje lahko kadar koli prestopi brez preverjanja potnega lista. Na ESP menijo, da kodeks velja za "enega od glavnih dosežkov" EU, in poudarjajo, da "mora ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ostati izjema, uvedena le v skrajni sili".

Sodba bi lahko imela posledice za druge države članice EU, kot je Nemčija, ki so občasno znova uvedle nadzor na mejah.