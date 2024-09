Avgusta rahla rast števila brezposelnih

Število brezposelnih tako kljub rahli rasti - glede na konec julija se je število registriranih brezposelnih povečalo za 84 oseb - ostaja blizu rekordni nizkih ravni v zgodovini samostojne države. V medletni primerjavi je bilo število registriranih brezposelnih manjše za 2915 oseb.

V osredju brezposelni zaradi izteka zaposlitev za določen čas

Na novo se je sicer avgusta na zavodu prijavilo 3.785 brezposelnih, kar je 27,5 odstotka manj kot julija in 4,2 odstotka manj kot pred letom dni, je danes objavil zavod.

Med novoprijavljenimi je bilo 1.590 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 730 presežnih delavcev, 40 brezposelnih zaradi stečajev in 337 iskalcev prve zaposlitve.

Čeprav so bili tisti, ki jim je potekla zaposlitev za določen čas, tudi avgusta v ospredju med novo prijavljenimi, pa jih je bilo v primerjavi z julijem za 42,1 odstotka manj. Presežnih delavcev je bilo 15,1 odstotka manj, brezposelnih zaradi stečajev pa 8,1 odstotka več. Za 26,2 odstotka več je bilo med prijavljenimi v evidenco iskalcev prve zaposlitve.

V primerjavi z lanskim avgustom se je iskalcev prve zaposlitve na novo prijavilo 38,1 odstotka več. Povečale so se tudi prijave stečajnikov, ki jih je bilo za 11,1 odstotka več. Brezposelnih presežnih delavcev se je medtem prijavilo 3,8 odstotka manj kot avgusta lani, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa je bilo med novo prijavljenimi za 11,7 odstotka manj.

Odšli iz gradbeništva, trgovine, gostinstva, ...

Med brezposelnimi, ki so se avgusta prijavili na zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju predelovalnih dejavnosti, v dejavnosti trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, v gostinstvu in v gradbeništvu.

Iz evidence se je odjavila 3.701 oseba, od tega se je zaposlilo 2035 brezposelnih, 12 odstotkov manj kot julija in 1,5 odstotka manj kot v lanskem avgustu.

Med tistimi, ki so se na novo zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, tajnikov, prodajalcev, komercialnih zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, natakarjev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, poslovnih sekretarjev in kuhinjskih pomočnikov.

V obdobju prvih osmih mesecev skupaj je bilo na novo prijavljenih 3,3 odstotka več brezposelnih kot v enakem obdobju 2023. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas, namreč 17.904. Prijavilo se je tudi 2.828 iskalcev prve zaposlitve ter 8.026 presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo 22,2 odstotka več presežnih delavcev in stečajnikov, iskalcev prve zaposlitve pa je bilo za 0,5 odstotka več. Brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je medtem prijavilo 4,6 odstotka manj.

Iz evidence se je v tem času odjavilo skupaj 42.841 brezposelnih oseb, od teh 27.728 zaradi nove zaposlitve, kar je 1,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2023.

Manj povpraševanja po delovni sili

Medtem se zmanjšuje povpraševanje po delovni sili. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva ter predelovalnih dejavnosti, so avgusta zavodu sporočili 14.219 prostih delovnih mest, 2,3 odstotka manj kot julija in 3,9 odstotka manj kot avgusta lani. Pred začetkom šolskega leta je prevladovalo povpraševanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Od začetka leta do konca avgusta so medtem delodajalci zavodu sporočili 108.886 prostih delovnih mest, kar je 5,7 odstotka manj kot v enakem času lani.

Po zadnjih podatkih statističnega urada, ki so na voljo za junij, je bilo v državi 946.279 delovno aktivnih prebivalcev, minimalno manj kot maja in 1,2 odstotka več kot junija lani. Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu, je bila junija tako pri 4,4 odstotka, kar je bila enaka stopnja kot maja in 0,3 odstotne točke manj kot v lanskem juniju.