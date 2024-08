Arso razširil oranžno opozorilo: nevarnost dolgotrajnih nalivov in poplav

Pred nami je marsikje deževen dan. Danes čez dan in zvečer bodo predvsem na jugovzhodu Slovenije možni dolgotrajnejši in močni nalivi, opozarja agencija za okolje. Včeraj prižgano oranžno opozorilo so razširili. Da bodite v današnjem dnevu previdni zaradi možnosti poplav, svetujejo prebivalcem osrednje in vzhodne polovice države.