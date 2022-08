Arso razglasil rdeč alarm, živo srebro danes krepko čez 30 stopinj Celzija

Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Konec tedna prinaša nekaj več oblačnosti, vročina bo popustila. Ponekod bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost je tudi drugod. Poleg tega bo na Primorskem danes in jutri, po nižinah v notranjosti Slovenije pa danes sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, zato poskrbite za ohladitev in se, če je le mogoče, zadržujte v senci.

Povzetek za 05.08.2022:

RDEČA - POŽARNA OGROŽENOST (JZ).

ORANŽNA - VISOKA TEMPERATURA (JV,OS,JZ), POŽARN... Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) August 5, 2022

Vročina bo popustila

V soboto se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, kakšna pa lahko na severu nastane že dopoldne. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 25 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.

V nedeljo bo delno jasno. Na Primorskem bo ob burji še vroče, drugod bo vročina popustila.

Začetek tedna prinaša nekaj padavin

V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno in povečini suho, pihala bo burja. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami.