Anketiranci: Najmanj tvegano je druženje doma in dopust v Sloveniji

Anketiranci so ob umirjanju epidemiološke situacije v zadnji raziskavi Valicona kot najmanj tvegani aktivnosti za ponovno razširitev novega koronavirusa ocenili druženje s prijatelji doma in dopust v Sloveniji. Kot so še sporočili iz družbe Valicon, lahko glede na izsledke ankete lepše čase pričakujejo tudi gostinci, piše STA.

Glede na obdobje pred enim mesecem, tik pred sprostitvijo gibanja izven meja občine, so se vse ocene tveganja za različne prostočasne in turistične aktivnosti znižale. Najbolj se je znižala ocena tveganja obiska restavracije in bara oziroma lokalov ter uporabe javnega prometa. Najmanj oziroma skoraj ne pa se je spustila ocena tveganja za krajša potovanja v EU in za potovanja na bolj oddaljene destinacije z letalom, piše STA.

"Povsem jasno je, da bližje kot nam je neka aktivnost ali destinacija, bolj kot je domača in manj kot je množična, hitreje in bolj verjetno jo bomo uporabili," je rezultate komentiral direktor projektov in specialist za storitveni sektor iz družbe Valicon Matjaž Robinšak.

Sodelujoči so kot manj tvegano aktivnost za širjenje koronavirusa ocenili še nakupovanje v majhnih trgovinah, obisk frizerja, kozmetičnega salona in pedikure ter bivanje v kampu in obiske restavracij.

Bolj zadržani do športnih dogodkov in kopanja v bazenih

Kot zmerno tvegano dejavnost so vprašani ocenili nakupovanje v supermarketih, ogled filma v kinu, uporabo javnega potniškega prevoza, ogled predstave v operi, drami ali klasični koncert, dopust na Hrvaškem in najem Airbnb nastanitve, piše STA.

Bolj zadržani pa so anketiranci do tekem oziroma športnih dogodkov, kopanja v bazenih, obiskov glasbenih koncertov ali festivalov in zabav v nočnem klubu, ki so jih ocenili kot bolj tvegane aktivnosti.

V raziskavi #Novanormalnost je med 26. in 28. majem sodelovalo 524 anketirancev, še piše STA.