Primc na Pohodu za življenje: Želimo normalno oblast, ki spoštuje družino in življenje

@ales_primc : “Želimo si samo eno stvar: da bi imeli normalno oblast, ki spoštuje družino in življenje!” pic.twitter.com/WBWsaFa0EJ

Neprecenljiv dogodek veselja, lepih in žalostnih življenjskih zgodb… Krasnih glasbenih točk in predvsem družin z otroki in njihovim živžavom❤️ pic.twitter.com/NC4UKzqWa9