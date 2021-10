Alenka Bratušek napovedala prihodnost

Delegati so na današnjem kongresu stranke SAB potrdili program stranke z naslovom Prihodnost Slovenije. Po besedah predsednice SAB Alenke Bratušek so s potrditvijo programa jasno povedali, kakšne so vrednote stranke, ki jih ne bodo nikoli izdali. Hkrati so SAB tudi na papirju opredelili kot levosredinsko socialno-liberalno stranko, je prepričana.

Dolgoročna programska izhodišča za vodenje države v prihodnjih mandatih so sicer v SAB s programom stranke Prihodnost Slovenije strnili v 15 točkah. Z njim si prizadevajo za demokratično in gospodarsko uspešno Slovenijo, ki bo zagotavljala močno socialno državo, so zapisali v stranki.

Delegati so sicer v razpravi med drugim izpostavili prizadevanja za depolitizacijo policije in medijev, še posebej so izpostavili pomen javnih servisov Radiotelevizije Slovenija in STA. "Pomagajmo rešiti medije, da nam bodo pomagali rešiti in vzdrževati demokracijo," je bil eden od poudarkov.

Zavzeli so se tudi za manj revščine, dobre odnose z zamejci in Slovenci po svetu, za varstvo okolja, promocijo športa ter večjo prisotnost stranke na terenu.

Alenka Bratušek je ocenila, da je stranka pripravljena na volitve. Dejala je, da računajo na glasove tistih volivcev, ki jim je mar za prihodnost Slovenije. "Imamo program in ponujamo rešitve za vsa področja in za vse kategorije naše družbe," je dejala. Poudarila je, da si želi, da bi bile volitve čim prej, a dvomi, da lahko pride do predčasnih volitev. V stranki bodo storili vse, da se zgodijo predčasne volitve, saj je le z njimi mogoče umiriti ljudi, ki so besni in jezni zaradi vsega, kar se dogaja, je dejala. Po prepričanju Bratuškove stranko na volitvah čaka odličen rezultat. Foto: STA

Prioriteta ostajajo upokojence, na volitve je treba čim prej, pravijo v SAB

Prav tako so ugotavljali tudi, da je država dosegla dno in da je treba na volitve čim prej. Ta stranka bo naredila vse, da vrne državo v normalo, da stroka odloča, ko gre za strokovna vprašanja, in politika, ko gre za politična, je ob tem dejal predsednik sveta stranke Roman Jakič.

Ena od prioritet stranke pa po besedah Bratuškove tako kot na zadnjih državnozborskih volitvah ostajajo upokojenci. Zato si tudi prizadevajo ustanoviti najmočnejšo in najštevilčnejšo organizacijo med političnimi strankami v Sloveniji, so pojasnili v stranki.