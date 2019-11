Alarm na slovenskih smučiščih: Treba se bo odločiti ...

Od zadnje naložbe v žičnice na slovenskih smučiščih mineva desetletje in kot kaže, se na tem področju, razen če bo s finančno injekcijo na pomoč priskočila država, ne bo kaj veliko spremenilo, so na današnji novinarski konferenci na Krvavcu ugotavljali predstavniki slovenskih smučišč. Namesto v žičnice, ki so pregrešno drage, se usmerjajo v krepitev namestitvene in gostinske ponudbe ter organizacijo atraktivnih unikatnih dogodkov. Smučarske vozovnice so letos malenkost dražje kot lani.