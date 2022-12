Akcija pred državnim zborom: policisti lovili moškega #foto

Ljubljanske policiste so danes nekaj po 11. uri obvestili, da je varnostnik v eni izmed trgovin na območju centra Ljubljane pri tatvini artiklov zalotil moškega. Osumljenca je poskušal zadržati do prihoda policistov, vendar je pobegnil. Policisti so ga ulovili na Trgu republike pred državnim zborom. Za čas zbiranja obvestil so mu odvzeli prostost.