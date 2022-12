Stanje je alarmantno: policisti v tretjo akcijo preverjanja alkohola v prometu

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola se zgodi deset odstotkov prometnih nesreč v Sloveniji, ki jih obravnava policija. Vsako leto namreč alkoholizirani udeleženci v prometu povzročijo okoli 1.500 prometnih nesreč. Policisti zato začenjajo preventivno akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki bo trajala vse do 31. decembra.

Agencija za varnost prometa bo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, policijo in nevladnimi organizacijami decembra izvedla nacionalno preventivno akcijo na temo ozaveščanja o alkoholu, drogah in drugih psihoaktivnih snoveh v prometu. Z akcijo želijo javnosti znova poslati pomembno opozorilo, da alkohol, droge ali druge psihoaktivne snovi močno vplivajo na naše psihofizične sposobnosti in znatno poslabšajo možnosti za varno sodelovanje v prometu. Javnost želijo spodbuditi k ničelni toleranci do uporabe teh snovi, ki imajo v prometu lahko usodne posledice. Alkohol namreč še vedno ostaja eden ključnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče.

Letos je povprečna stopnja povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom znašala 1,17 promila. Vseh pet povzročiteljev z najvišjo stopnjo alkohola v krvi je imelo nad 1,8 promila:



- 2,01 promila, 51-letni motorist, pozitiven tudi na droge,



- 1,95 promila, 52-letni voznik e-skiroja, bil je tudi brez zaščitne čelade,



- 1,92 promila, 57-letni voznik osebnega avtomobila,



- 1,83 promila, 44-letni motorist,



- 1,82 promila, 66-letni voznik osebnega avtomobila.

Še tretja akcija preverjanja alkohola v prometu

"Letos smo v segmentu vožnje pod vplivom alkohola pri smrtnih prometnih nesrečah dosegli 54-odstotno izboljšanje. To potrjuje, da nobena akcija, preventiva in nadzor niso zaman. Ohranitev in izboljšanje tega trenda pa lahko dosežemo le s skupnimi koraki, s sodelovanjem. V prazničnem času vas znova pozivamo: bodite 0.0 voznik, ravnajte odgovorno, da bo december sijal v soju prazničnih, ne intervencijskih luči," je na današnji novinarski konferenci povedal mag. Simona Felser, v. d. direktorja agencije za varnost prometa.

Od danes do nedelje bo potekala še tretja letošnja nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Kot so v skupnem sporočilu za javnost pojasnili v agenciji in na policiji, lahko vozniki v času akcije Varno brez alkohola pričakujejo več policijskih kontrol. Vse policijske uprave bodo namreč izvajale poostrene nadzore, v katerih bo na kontrolnih točkah prisotnih več policistov, ki bodo ustavljali voznike in jim odrejali preizkus alkoholiziranosti. Več pozornosti kot sicer bo namenjene tudi preverjanju prisotnosti drog pri voznikih.

Namen poostrenih nadzorov je ozaveščati ljudi o tem, kako nevarna je vožnja pod vplivom različnih substanc, ki slabijo človekove psihofizične sposobnosti, in v čim večji meri preprečiti takšno neodgovorno udeležbo v prometu.

Za okoli 1.500 nesreč so krivi vinjeni vozniki

Na STA so zapisali, da je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, ki so se končale s hudimi poškodbami, v povprečju okrog 16 odstotkov. Najvišji delež je bil v letu 2016 (19,7 odstotka), najnižji pa v lanskem letu (14,4 odstotka). Vozniki osebnih avtomobilov pod vplivom alkohola so letos povzročili sedem smrtnih prometnih nesreč, štiri smrtne prometne nesreče so povzročili vozniki enoslednih motornih vozil (tri motorno kolo, eno moped), dve smrtni prometni nesreči sta povzročila voznika tovornega vozila, po eno pa voznik e-skiroja, kolesar in voznik delovnega stroja.