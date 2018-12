Agencija za okolje sporoča slabo novico za ljubitelje snega

"Tudi ta napoved je razmeroma nezanesljiva, saj je pri sredozemskih ciklonih težko natančno napovedati njihovo pot, zato se lahko napoved še spremeni. Trenutno kaže, da bo snega bolj malo in da bo večina rahlega sneženja danes popoldne in ponoči, v petek in soboto pa zelo malo," je poudaril in dodal:

"Pričakujemo, da ga bo nekaj zapadlo predvsem v južni Sloveniji, torej v Kočevju, na Dolenjskem, v Beli krajini in deloma na Notranjskem. Čeprav bo snega malo, se zaradi zamrznjenih tal in temperatur okoli nič stopinj Celzija ne bo talil."