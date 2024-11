Afera Koprivnikar: nekdanji policijski sindikalist spoznan za krivega

Ljubljansko sodišče je nekdanjega policijskega sindikalista Vojka Marguča prejšnji teden tudi na ponovljenem sojenju spoznalo za krivega pomoči pri kaznivem dejanju sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje v aferi Koprivnikar, poročata Večer in Slovenske Novice. Obsojen je bil na pogojno kazen sedem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let.

Sodni senat pod vodstvom sodnice Klavdije Bercieli je Marguču izrekel še stransko kazen v višini dva tisoč evrov, sodba pa še ni pravnomočna, poročata časnika.

Ministru so postavili zasedo

Obsojen je bil, ker se je s še nekaterimi drugimi sindikalisti v zaprti Facebookovi skupini dogovarjal o tem, da je treba ustaviti tedanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja. V Škofji Loki so ministru 28. novembra 2015 postavili zasedo, da bi ga ujeli opitega za volanom in ga na ta način javno diskreditirali.

Policijski sindikalisti so ministra Koprivnikarja napadli, ker so takrat stavkali, Koprivnikar pa je bil član vladne pogajalske skupine, ki se je z njimi pogajala. Ministra so policisti res ustavili, tudi pil je tisti večer, a ne toliko, da ne bi smel sesti za volan. Alkotest je izmeril, da je imel v litru izdihanega zraka 0,12 miligrama alkohola.

Marguč je bil za omenjene očitke že obsojen, a je bila sodba razveljavljena

Marguč je bil za omenjene očitke že obsojen, a je vrhovno sodišče sodbo novembra lani razveljavilo, ker naj bi se sodišči na prvi in drugi stopnji po mnenju obrambe pri izreku sodbe opirali tudi na nezakonito pridobljen dokaz.

Policijski sindikalist je tako moral še enkrat na zatožno klop in bil znova obsojen. Po prepričanju senata je imel ključno vlogo oziroma je s svojimi informacijami odločilno prispeval k storitvi kaznivega dejanja, piše Večer.

Pri tem je senat upošteval olajševalne okoliščine, da Marguč v preteklosti še ni bil obsojen in da je od dogodka minilo že devet let, zato mu je izreklo tri mesece nižjo pogojno kazen kot na prvem sojenju, ko ga je doletela pogojna kazen deset mesecev zapora.

Na prvem sojenju si je Marguč zatožno klop delil še z Miho Sakačem, Zoranom Petrovičem, Denisom Kadirićem in Dušanom Rajem, ki so po izbruhu afere vsi morali zapustiti policijske vrste. Tudi njim so bile izrečene pogojne zaporne kazni.