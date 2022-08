Avtomobil ob zid do smrti stisnil 78-letnega moškega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija bo nadaljevala zbiranje obvestil in ogled kraja nesreče.

Policija bo nadaljevala zbiranje obvestil in ogled kraja nesreče. Foto: STA

Policijo so zjutraj obvestili o nesreči, v kateri je 78-letnega moškega na območju Ljutomera ob zid stisnil osebni avtomobil, ta se je nenadzorovano premaknil po manjšem klancu navzdol v smeri garaže. Zdravnik je na kraju nesreče potrdil smrt moškega, tuja krivda pa je izključena, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.

S policije so sporočili, da so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, kako se je zgodila nesreča. Zdravnik pa je po potrditvi smrti moškega odredil tudi sanitarno obdukcijo.

Obravnavo dogodka bodo policisti sklenili s poročilom na okrožno državno tožilstvo, so še sporočili.