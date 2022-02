71-letnik odšel neznano kam. Ste ga videli?

Kljub vsem izvedenim aktivnostim policije, da bi našli pogrešanega 71-letnika, jim to do zdaj še ni uspelo. Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov, suhe postave in ima sivo-črne kratko postrižene lase. Nazadnje je imel oblečene vojaške hlače, nosil je temnomodro jakno in je imel obute krznene cokle.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policija prosi, da o tem obvestite najbližjo policijsko postajo oz. policiste Policijske postaje Nova Gorica (Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica, telefon: (05) 303 44 00, elektronski naslov: pp_nova_gorica.pung@policija.si) ali pokličete na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.