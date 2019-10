43-letniku iz Krškega zasegli puško in konopljo

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so krški policisti zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu 43-letnega osumljenca nasilja v družini. V sodelovanju z vodnikom službenega psa so našli ter zasegli 57 nabojev in vojaško puško, za katero ni imel ustreznih dovoljenj.

Foto: Policijska uprava Novo mesto

Našli in zasegli so tudi manjšo količino prepovedane konoplje. Po koncu preiskave bo policija zoper moškega vložila kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.