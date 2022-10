38-letnico iz Radovljice pogrešajo že več kot deset dni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policiste Policijske postaje Radovljica so obvestili, da svojci od 21. 9. 2022, ko je odšla neznano kam, pogrešajo 38-letno Emino Miskić iz Radovljice. Policija prosi za pomoč.

Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, suhe postave, ima pobarvane rdeče lase, ki ji segajo do ramen, oblečena je v pleteno jopico sive barve in spodnji del trenirke črne barve, obuta je v športne čevlje znamke Adidas bele barve, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

S seboj je vzela nahrbtnik vojaških barv.

Vse, ki bi karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.