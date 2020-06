Orožje skrival v otroških plenicah #foto

Policija je v hišnih preiskavah zasegla več kosov zlatnine, za katere sumijo, da izhajajo iz kaznivih dejanj vlomov in tatvin, ter tri pištole in nekaj nabojev, za katere osumljeni 37-letnik nima dovoljenj, prav tako pa ni znal pojasniti, kako je prišel do njih. Policisti izvor zlatnine in orožja še preiskujejo.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Kot so sporočili s policijske uprave Novo mesto, so krški policisti v sodelovanju s policisti policijskih postaj Novo mesto, Brežice in Šentjernej ter posebne policijske enote policijske uprave Novo mesto v četrtek zgodaj zjutraj na podlagi odredbe sodišča opravili več hišnih preiskav v Dobruški vasi, Mihovici in okolici Novega mesta, skupaj pri petih osumljencih.

Kot omenjeno, so v preiskavah zasegli več kosov zlatnine in tri kosa orožja, za katere osumljeni 37-letnik nima dovoljenja. Ob prihodu policistov jih je hotel odvreči, a so ga policisti pri tem zalotili in pištole, zavite v otroške plenice, zasegli. Policisti izvor zlatnine in orožja še preiskujejo.

Sedemintridesetletnika so sicer že večkrat obravnavali zaradi sumov kaznivih dejanj ropa, povzročitve splošne nevarnosti, tatvin, telesnih poškodb, nasilništva in groženj.