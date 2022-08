35-letnik z električno rolko v smrt: Tragedija v Slovenskih Konjicah

Sinoči okoli 20. ure je v Slovenskih Konjicah prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 35-letni voznik električne rolke, so sporočili iz celjske policije. Ker voznik pri vožnji ni uporabljal varnostne čelade, je podlegel poškodbam. "Dosedanje izkušnje kažejo, da je imelo kar 40 odstotkov poškodovanih uporabnikov lahkih motornih vozil poškodbe glave. Primerna čelada, ki zaščiti glavo pod vsemi možnimi koti, nas lahko obvaruje hude telesne poškodbe, ki zahteva dolgotrajno zdravljenje in celostno rehabilitacijo," opozarjajo policisti in dodajajo, da ne gre za prvo nesrečo z lahkimi motornimi vozili.

"Na našem območju smo letos že obravnavali smrtno prometno nesrečo voznika lahkega motornega vozila. Marca je namreč na območju Ljubnega ob Savinji umrl voznik e-skiroja. Sinočnja smrtna prometna nesreča je že trinajsta v tem letu na območju Policijske uprave Celje," so še sporočili možje v modrem iz Celja.