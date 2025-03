22-letnica po sobotni nesreči umrla

Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v soboto zunaj naselja Kapla, je v Splošni bolnišnici Celje danes umrla 22-letna sopotnica enega od udeleženih vozil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. To je letošnja tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje, so dodali.