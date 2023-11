10 stvari, ki jih morate vedeti o osebnem stečaju!

Oglasno sporočilo

Osebni stečaj je proces, zasnovan kot rešilna bilka za ljudi z obsežnimi dolgovi, ki jih ni mogoče poravnati z rednimi dohodki ali razpoložljivim premoženjem. Osebni stečaj dolžnikom omogoča, da se pod nadzorom sodišča in stečajnega upravitelja reorganizirajo in delno ali v celoti odpustijo svoje dolgove. S tem se jim ponuja priložnost za nov finančni začetek.

1. Upravičenost do osebnega stečaja

Do osebnega stečaja je upravičen vsak prezadolžen prebivalec, ki s svojimi prihodki ne zmore več odplačevati svojih dolgov. Državljanstvo ni pogoj za začetek osebnega stečaja. Pri tem mora oseba vsaj dva meseca zamujati s plačilom obveznosti, in sicer če je:

zaposlena: v znesku, ki presega trikratnik njegove plače,

brezposelna: v znesku, ki presega tisoč evrov, ali

vrednost njenega premoženja manjša od skupnega zneska vseh obveznosti do upnikov.

2. Vloga za začetek osebnega stečaja

Osebni stečaj lahko predlaga dolžnik sam, lahko pa začetek postopka sproži tudi upnik. Najprej je treba na okrožno sodišče vložiti predlog o osebnem stečaju. Vsebovati mora podatke o upnikih dolgovih, podatka za ugotavljanje dolžnikove insolventnosti in poročilo o premoženju dolžnika (popis premoženja, podatki o bančnih računih, podatki o mesečnih dohodkih …).

Nihče si ne želi začeti osebnega stečaja, vendar če se dolgovi kopičijo in jim ni videti konca, je lahko edina možnost za nov in svež začetek.

3. Dokumenti, ki dopolnjujejo vlogo za začetek osebnega stečaja

Fotokopije vseh bančnih kartic.

Zadnji trije izpiski s TRR ali zbirni promet na računu za pretekle tri mesece.

Zadnje tri plačilne liste, če ste zaposleni, ali potrdilo o višini pokojnine.

Odločba o nadomestilu za brezposelnost ali otroškem dodatku ali socialni denarni pomoči (če prejemate takšne dohodke).

Rojstni listi vaših otrok, ki jih preživljate.

Dokazila o vašem zdravstvenem stanju.

Podatki o vaših dolgovih: izvršbe, pozivi k plačilu, predlogi izvensodne poravnave, opomini, sodbe itd.

4. Kaj je preizkusna doba?

Če sodišče ugodi predlogu odpusta obveznosti, s sklepom določi preizkusno dobo. To je čas, v katerem se spremlja, ali dolžnik izpolnjuje vse zakonsko določene obveznosti za odpust obveznosti. Njeno trajanje je odvisno od navedb in dokazil dolžnika (starost, družinske razmere, zdravstvene razmere), ne sme pa biti krajše od dveh let in ne daljše od petih let. Povprečna preizkusna doba za odpust obveznosti traja okoli dve leti oz. dve leti in pol. Po tem obdobju se odpusti obveznosti, ki so nastale od začetka stečajnega postopka.

5. Kaj je odpust obveznosti?

Odpust obveznosti je postopek, ki je v večini primerov sestavni del osebnega stečaja. Stečajnemu dolžniku omogoča, da se razbremeni dolgov, ki so nastali do začetka postopka osebnega stečaja. Na ta način se dolžniku omogoči, da se v preizkusnem obdobju nekaj let finančno rehabilitira – upniki od njega ne morejo več sodno izterjati odpuščenih obveznosti. Treba je opozoriti, da veljajo izjeme in strogi pogoji za uveljavitev odpusta obveznosti.

6. Kdaj nisem upravičen do odpusta obveznosti in kateri dolgovi se ne opustijo?

Za odpust obveznosti dolžnik ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu (razen če je ta obsodba že izbrisana iz kazenske evidence). Hkrati ni upravičen, če so mu bile obveznosti že kdaj prej odpuščene in od takrat še ni preteklo deset let.

Če je dolžnik upravičen do odpusta obveznosti, se mu ne odpustijo: preživnine, globe (kazni), odškodnine za nepremoženjsko škodo in nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov.

7. Kaj je stečajna masa in kaj obsega?

Stečajna masa vsebuje celotno premoženje dolžnika, ki ga ima ob začetku stečajnega postopka ali pa ga pridobi med postopkom. Namenjena je za poplačilo dolgov dolžnika. V stečajno maso so vključene različne kategorije premoženja, kot so nepremičnine, dragocene premičnine (npr. avtomobili, plovila, umetnostna dela, računalniki, zlatnina, orožje), delnice, vrednostni papirji, dolgovi, ki jih imajo drugi do dolžnika, sredstva na banki, plače in druge dohodke.

Kar zadeva plače in druge dohodke, del teh sredstev vstopi v stečajno maso, in sicer tisti del, ki presega 76 odstotkov bruto minimalne plače. Ostane vam tudi dodatek za vzdrževane člane. Enak postopek velja tudi za sredstva na dolžnikovih bančnih računih, kjer se prav tako zaseže znesek, ki presega omenjeni prag.

8. Kako je z nepremičninami v poteku osebnega stečaja?

V okviru postopka se vse nepremičnine, ki so v lasti dolžnika, pripravijo za prodajo. Ko sodišče izda sklep o prodaji, je dolžnik, ki živi v tej nepremičnini ali omogoča bivanje drugim osebam v njej, dolžan v roku treh mesecev nepremičnino izprazniti in jo predati v roke stečajnega upravitelja. To pomeni, da mora dolžnik poiskati novo bivališče. Upravitelj ima tudi pravico do prisilne izselitve dolžnika.



9. Trajanje in stroški

Glede na specifične okoliščine posameznika se v postopku osebnega stečaja določi dolžina preizkusnega obdobja, ki se giblje med dvema letoma in petimi leti. V povprečju trajanje stečajnega postopka znaša okoli tri leta, čas preizkusnega obdobja znotraj osebnega stečaja pa se običajno razteza na približno dve leti in pol.

Postopek osebnega stečaja je za dolžnika prost plačila takse ali drugih sodnih stroškov. Treba je le plačati overitev podpisa na vlogi za začetek stečajnega postopka in druga procesna dejanja med postopkom (npr. ugovori, pritožbe).

10. Kdaj se osebni stečaj zaključi?

Postopek osebnega stečaja se formalno konča, ko sodišče izda sklep. Ključni pogoj za zaključek stečaja je pravnomočna odločitev o odpustu dolgov. Vendar pa dolžnik običajno ne prejme uradne vročitve sklepa o končanju stečaja, kar pogosto vodi v zmedo glede njegovega trenutnega finančnega statusa in vprašanja, ali je še vedno v postopku osebnega stečaja.

