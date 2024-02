Vrednost podjetja NVIDIA se je v samo enem dnevu povečala za 277 milijard dolarjev!

Fortrade je za vse tiste, ki jih zanima, kako se naučiti trgovati s cenami delnic NVIDIA (tako imenovana finančna pogodba za razliko, ang. CFD), ali si preprosto želijo razširiti znanje, pripravil brezplačen vodnik Kako trgovati s ceno delnic. Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Prenesite brezplačen vodnik Kako trgovati s cenami delnic tukaj.

Podjetje je v središču najsodobnejšega razvoja umetne inteligence s svojimi specializiranimi čipi umetne inteligence. Podjetja, kot so Microsoft, Facebook, Tesla, Samsung in Apple, so za svoje izdelke že kupila na tisoče čipov podjetja NVIDIA.

Podjetje je 22. februarja objavilo finančne rezultate, ki so presegli celo visoka pričakovanja in presegli tako cilje glede prihodkov kot tudi glede zaslužkov. Dan po objavi rezultatov je cena delnice poskočila za 16,4 odstotka. To je enodnevna rast vrednosti podjetja v višini 277 milijard dolarjev – rekordna rast vrednosti podjetja. NVIDIA je zdaj tretje največje podjetje na svetu, samo Apple in Microsoft imata večjo tržno kapitalizacijo.

Izvršni direktor podjetja NVIDIA Jensen Huang je dejal, da so rezultati predvsem posledica pospešenega računalništva in generativne umetne inteligence ter da je umetna inteligenca dosegla točko brez vrnitve.

Podjetja, kot je Microsoft, uporabljajo tehnologijo NVIDIA za razvoj generativne umetne inteligence v vseh svojih izdelkih. Ti čipi omogočajo uporabo zmogljivih klepetalnih robotov, ki jih namerava Microsoft združiti s svojo programsko opremo. Tako se bodo delovne prakse preoblikovale, en sam stavek, poslan klepetalnemu robotu, lahko ustvari članek ali predstavitev, priprava katere bi sicer trajala ure.

Enako načelo je mogoče uporabiti na številnih drugih področjih, podjetja pa so prepoznala potencialno zmanjšanje stroškov in povečanje proizvodnje, ki bi ga lahko predstavljala revolucija umetne inteligence.

Viri: MarketWatch, Bloomberg, BBC

CFD so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD, in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. Sedeminsedemdeset odstotkov računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali z investicijo v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabo teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij, posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA ali Belgije ter niso namenjene distribuciji ali uporabi katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je FORTRADE CYPRUS LTD.