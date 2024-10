V Sparu smo zavezani kakovosti svojih izdelkov

Pri Sparu si prizadevamo vsakodnevno izpolnjevati in presegati pričakovanja svojih kupcev, ki so nas v neodvisni raziskavi prepoznali kot najboljšega trgovca v Sloveniji. Kakovostna in varna ponudba izdelkov je za nas na prvem mestu. To velja tudi in predvsem za naše lastne blagovne znamke, po katerih kupci redno posegajo. Da bi zagotovili njihovo kakovost, redno izvajamo obsežne kemijske, mikrobiološke in senzorične analize, ki potekajo v različnih akreditiranih laboratorijih doma in v tujini.

Pri označevanju izdelkov, kar je tema omenjenega članka, ne le da sledimo vsem zakonskim zahtevam, ampak gremo pogosto še korak dlje. Na eni tretjini vseh izdelkov lastne blagovne znamke in na dveh tretjinah nacionalno proizvedenih izdelkov lastne blagovne znamke podajamo dodatne informacije, ki so nad zakonsko zahtevanimi. Dodatno na izdelkih lastne blagovne znamke navajamo slovenske dobavitelje, saj želimo podpirati lokalne pridelovalce in spodbujati nakupovanje domačih izdelkov.

Primerjanje ponudb je učinkovit način za predstavitev dejstev, vendar je kakovost in objektivnost takšne primerjave odvisna od reprezentativnosti izbranih izdelkov vsakega ponudnika. Omenjeni članek žal ne zagotavlja celovite slike. Zaključki so narejeni na podlagi omejene primerjave enega izdelka in bralcu oziroma kupcu ne ponujajo pravega vpogleda v realno stanje.

Vodja odnosov z javnostmi Spar Slovenija Lea Cimperman Acman