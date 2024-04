Spremembe v obračunu omrežnin: kako bodo vplivale na stroške ogrevanja

Pričakovane spremembe v obračunu omrežnin so sprožile različna vprašanja in skrbi o tem, kako bodo te spremembe vplivale na stroške električne energije in kako bodo sredstva porabljena. O morebitnih dodatnih stroških se zlasti sprašujejo lastniki toplotnih črpalk. Na agenciji za energijo ob tem zatrjujejo, da obračun omrežnine ne prinaša dviga stroškov, pomeni lahko celo nižje letne stroške za gospodinjstva, če se bodo ta znala spremembam prilagoditi.

Glavne spremembe v novem načinu obračunavanja omrežnin: obračun temelji na 15-minutnih vrednostih,

uvedba dveh sezon – višje in nižje, ki sta razdeljeni po mesecih,

pet časovnih blokov ter

dogovorjena in presežna obračunska moč.

Nove spremembe v obračunu omrežnin bodo zagotovile učinkovitejšo rabo omrežja, spodbujale trajnostni razvoj in omogočile pravično porazdelitev stroškov med odjemalci. Pomembno je, da se odjemalci seznanijo s temi spremembami in se prilagodijo novemu načinu obračuna, saj lahko s svojim aktivnim sodelovanjem prispevajo k boljši učinkovitosti sistema ter zmanjšanju svojih stroškov.

Kaj prinaša nov obračun omrežnin?

Ena ključnih sprememb, ki jo prinaša nova prenova obračuna omrežnin, je časovno razlikovanje tarif, kar pomeni, da bo omrežnina višja v časovnih blokih z večjo obremenitvijo omrežja. Časovni bloki bodo usklajeni z zdajšnjo višjo in nižjo tarifo. Najdražji časovni blok ne bo nikoli nastopil ob praznikih. Časovni blok 1, ki bo najdražji, se bo pojavil samo v višji sezoni (november, december, januar in februar), medtem ko bo časovni blok 5 najcenejši in se bo pojavil samo v nižji sezoni – vsi drugi meseci. Ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo stroški najvišji in obratno.

Nov sistem obračunavanja energije temelji na petih časovnih blokih, dveh sezonah in dveh vrstah dni. Foto: Orca Energija

To pomeni, da bomo v obdobju z večjo obremenitvijo, ki traja štiri mesece v letu, plačevali višje stroške omrežnine. Stroški v nižji sezoni, ki traja osem mesecev, bodo nižji, kar bo na letni ravni za mnoga gospodinjstva pomenilo enake ali celo nižje stroške omrežnine.

Namen prenove obračuna omrežnin je spodbuditi odjemalce električne energije, da aktivno sodelujejo pri razbremenitvi električnega omrežja, kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu zelenemu prehodu. Na agenciji za okolje pravijo, da spremembe ne bodo vplivale na navade v gospodinjstvih, niti ne na strošek omrežnine. Novi obračun omrežnine se bo osredotočal na dogovorjeno obračunsko moč, ki bo določena na podlagi preteklih podatkov o porabi.

Kako bodo spremembe vplivale na ogrevanje s toplotno črpalko?

Pomembna sprememba, ki jo prinaša nov omrežninski obračun, je torej določitev dogovorjene obračunske moči na podlagi preteklih podatkov za vsakega odjemalca, kar je sprožilo številna vprašanja in dileme glede stroškov ogrevanja s toplotnimi črpalkami. Na agenciji za energijo zatrjujejo, da tudi lastniki toplotnih črpalk ne bodo nujno plačevali višjih omrežnin. Njihove analize kažejo, da bodo nekateri uporabniki toplotnih črpalk plačevali celo nižje stroške za omrežnino po novem modelu obračunavanja.

Primer izračuna na konkretnem primeru

Izračun temelji na konkretnem dejanskem primeru družine iz podravske regije. Nekaj podatkov o gospodinjstvu:

neto ogrevalna površina: 200 m²,

število oseb v gospodinjstvu: pet,

varovalke: 3 x 20 A,

priključna moč: 14 kW,

obračunska moč po starem: 7 kW,

dogovorjene obračunske moči po novem: 4,5 kW, 7,0 kW, 7,0 kW, 7,0 kW,

ogrevanje: toplotna črpalka, 8 kW.

Informativni izračun porabe energije je narejen na osnovi podatkov dosedanje uporabe in novega obračunavanja energije. Izračun je narejen za enako porabo elektrike kot v preteklosti, na istem objektu. Foto: Orca Energija

Iz zgornje tabele je razvidno, da je po stari metodologiji večji del stroška predstavljala omrežnina energije, po novem pa večji strošek predstavlja energija za moč. Na letni ravni je predvideno devetodstotno zmanjšanje stroška omrežnine. V tem konkretnem primeru bo uporabnik plačeval manj, in to kljub uporabi toplotne črpalke za ogrevanje.

Slovenski strokovnjaki so razvili toplotno črpalko Orca, ki presega najstrožje evropske standarde.

Zalogovnik kot ključna komponenta toplotnih črpalk

Toplotne črpalke Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric delujejo z izredno visokim izkoristkom, do kar 420 odstotkov. Foto: Orca Energija Zavedanje o času cenejših tarif omogoča, da se energija porablja v optimalnih intervalih, kar pomembno vpliva na končni račun. Z različnimi ukrepi, kot je prilagajanje odjema električne energije v času nižjih obremenitev omrežja, lahko zmanjšamo morebitno povečanje stroškov ali jih celo znižamo.

Z izrabo tehnoloških rešitev, kot so zalogovniki, lahko uporabniki še naprej uživajo v učinkovitem, zelenem in stroškovno ugodnem ogrevanju svojih domov. Zalogovnik sicer ni nujen del sistema ogrevanja s toplotno črpalko. Ta delujejo kot rezervoar, ki shranjuje presežno energijo, pridobljeno v obdobjih nižje porabe ali nižjih cen. Shranjena energija se lahko nato uporabi v obdobjih višje porabe ali višjih cen, kar omogoča dodaten prihranek. Zalogovniki so tako lahko ključni element za zmanjšanje stroškov ogrevanja in učinkovitejše upravljanje z energijo.

Strošek vgradnje zalogovnika je odvisen od njegove prostornine, v povprečju pa znaša za manjše ogrevalne sisteme približno od štiri do šest odstotkov celotne naložbe vgradnje toplotne črpalke.







Izkušenost in strokovnost podjetja Orca prepoznajo številna slovenska podjetja, med drugim tudi podjetje Marles. Z veliko odgovornostjo izdeluje hiše, ki omogočajo najvišjo kakovost bivanja in spadajo v evropski vrh. Foto: Orca Energija

Naložba v zeleno prihodnost

V časih, ko se vedno bolj zavedamo potrebe po trajnostnih virih energije, so ogrevalne toplotne črpalke postale sinonim za modro naložbo. Kljub razpravam o pričakovanih spremembah omrežnin in morebitnih dvigih stroškov ostaja dejstvo, da so toplotne črpalke korak naprej k bolj zeleni prihodnosti.

Začetna investicija v toplotno črpalko je primerljiva z investicijo v druge ogrevalne sisteme, a vam bo tekoče stroške ogrevanja znižala za do 75 odstotkov, zaradi česar se vam bo naložba povrnila že v od petih do sedmih letih. Poleg ogrevanja lahko toplotna črpalka poleti prostore hladi, kar zagotavlja prijetno mikroklimo skozi vse leto. Redni letni servisi ob tem omogočajo dolgo življenjsko dobo, brez veliko napora za vzdrževanje.

Poleg tega vam ne bo treba skrbeti za dobavo goriva, saj delujejo na električno energijo. To pomeni tudi, da ni potrebe po čiščenju ali vzdrževanju kot pri tradicionalnih ogrevalnih sistemih. Za uporabnika predstavljajo brezskrben sistem, prihranek denarja in časa.