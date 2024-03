Športna znamka s strastjo do ponujanja najboljših športnih izkušenj za vse

Sogovornik: Robert Logožar, izvršni direktor marketinga v podjetju Decathlon za Hrvaško, Slovenijo in Srbijo Foto: Decathlon

Kako se vam je uspelo uveljaviti kot eno vodilnih športnih podjetij na slovenskem trgu?

Naša misija je omogočiti dostop do športa vsem skupinam ne glede na starost, spol, raven intenzivnosti športnih dejavnosti itd. Poleg tega, da ponujamo širok izbor opreme za vse športe, tako za začetnike kot tudi napredne uporabnike, zagotavljamo tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Zaradi tega smo se uveljavili kot vodilno športno podjetje na svetovnem trgu, trenutno pa svoje napore usmerjamo v to, da postanemo vodilno športno podjetje tudi na nacionalnem trgu. Posebej se trudimo omogočiti šport otrokom in osebam z invalidnostjo, zato v naši ponudbi najdete široko izbiro dostopnih otroških izdelkov ter izbiro športnih oblačil in opreme, prilagojene prav osebam, ki jim vsakodnevna športna oprema morda predstavlja težavo. Že od odprtja prve poslovalnice v regiji se intenzivno posvečamo razvoju in izboljševanju svojih načinov poslovanja ter zagotavljanja storitev. Uspešno smo izvedli projekt digitalne preobrazbe podjetja, razširili ponudbo iz izključno trgovinske v globalno spletno trgovino, kjer danes najdete ponudbo več kot 60 tisoč izdelkov za več kot 70 športov. Z raziskavami nenehno ugotavljamo, kje se pojavlja potreba po odprtju novih trgovin po vsej državi, prav tako pa razmišljamo o novih strategijah predstavljanja svojih izdelkov in storitev s pomočjo novih poslovnih modelov in konceptov. Naslednji projekt je odprtje trgovine v Kopru – ta se odpre že čez dva meseca. Zaradi vsega navedenega verjamem, da nam je uspelo zgraditi zvesto skupnost zadovoljnih uporabnikov in kupcev, ki prepoznajo strast do tega, kar počnemo.

Kako skrbite za zadovoljstvo kupcev in svojo uporabniško izkušnjo?

Politika podjetja je zadovoljen ali zadovoljen kupec, zato imajo kupci možnost podati oceno svoje izkušnje v trgovini ali na spletu. Zadovoljstvo skrbno merimo na vseh ključnih točkah, na vse svoje izdelke pa ponujamo dvoletno garancijo. Z vse hitrejšim načinom življenja in dolgotrajnim vplivom pandemije koronavirusa se navade kupcev neprestano spreminjajo, s tem pa se opazno povečuje tudi odstotek spletnih nakupov. Seveda obstajajo kupci, ki raje obiščejo trgovino in preizkusijo izdelke – a jih vse več daje prednost spletnemu nakupovanju. Naša naloga je kupcem ponuditi vse možnosti in zadovoljiti vse njihove potrebe. Prav zaradi tega smo uvedli različne možnosti naročanja in dostave, kot so storitev Klikni in prevzemi, e-rezervacija in lokacije za prevzem po vsej državi. Trenutno uvajamo globalni program zvestobe, ki ga bo spremljala nova mobilna aplikacija za naše registrirane uporabnike, kar bo kupcem omogočilo popolnoma novo, izboljšano izkušnjo nakupovanja. Ti bodo zdaj lahko uživali v številnih novih ugodnostih, ki jih program ponuja.

Kaj za vas pomenijo inovacije? Za katere bi rekli, da so najbolj značilne?

Naš inovativni pristop k športu je ena od naših ključnih strategij in tisto, kar nas ločuje od drugih. V našem centru za raziskave gibanja človeškega telesa nenehno razvijamo obstoječe ali proizvajamo nove izdelke, saj želimo, da bi bil šport še bolj dostopen in prijeten. Poslušamo mnenja in ocene svojih kupcev ter zaposlenih, na podlagi teh pa izboljšujemo izdelke in prinašamo inovativne rešitve za dostopnejše in še preprostejše športno doživetje. Vsak dan več kot 850 inženirjev in 400 oblikovalcev neutrudno razmišlja, ustvarja, oblikuje in preizkuša nove materiale in izdelke. Rezultat pa so revolucionarne športne rešitve. Kot najbolj znane inovacije bi izpostavil: šotor 2 seconds, ki se postavi v le dveh sekundah, maska za potapljanje Easybreath, ki prekriva celoten obraz in zagotavlja panoramsko vidno polje, ter nastavljiva mrežo za namizni tenis, ki se v nekaj sekundah namesti na katerokoli ravno površino, tako da v igri namiznega tenisa lahko uživate kjerkoli.

Foto: Decathlon Kaj za Decathlon predstavljata trajnost in skrb za okolje?

Ker je naše igrišče, kjer se ukvarjamo s športom, pravzaprav vsak kotiček našega planeta, si prizadevamo, da ga zaščitimo in ohranimo, pri tem pa vsekakor dajemo prednost trajnostni športni izkušnji. Trajnostni razvoj in skrb za okolje sta pomembna koraka v našem poslovanju, oba pa tvorita eno izmed naših glavnih zavez. Resno jemljemo svojo odgovornost do športa in planeta, zato so trenutno naši napori usmerjeni k temu, da bo do leta 2026 sto odstotkov izdelkov naših blagovnih znamk oblikovanih z manjšim okoljskim vplivom. Trudimo se predvideti in se odzvati na izzive, s katerimi se sooča naša družba, da bi svet ohranili za prihajajoče generacije. Zastavili smo si visoke cilje na področju premagovanja izzivov trajnostnega razvoja. Te vsekakor želimo doseči na globalni ravni, pa vendar tudi regionalno prispevamo s svojim prispevkom, ki je sicer majhen, a vseeno pomemben in neposredno vpliva na našo lokalno, posledično pa tudi na širšo skupnost. V trgovinah prav tako ponujamo številne storitve, s katerimi vsakodnevno prispevamo k podaljšanju življenjske dobe športne opreme in tako zmanjšujemo količino nastalih odpadkov.

Zakaj ste se ravno zdaj odločili za prenovo blagovne znamke? Kaj vse se bo spremenilo?

Po skoraj polovici stoletja od ustanovitve podjetja smo se razvili v športno znamko, ki jo oblikujejo številne športne inovacije, zavezanost trajnosti in strast do ponujanja najboljših športnih izkušenj za vse. S športom se ponovno povežemo s svojo človeškostjo in planetom. Za hip smo se ustavili in se vprašali, zakaj obstajamo kot organizacija. S preoblikovanjem bomo odklenili svoj polni potencial skozi novo, poenostavljeno ponudbo, olajšali iskanje najboljše športne opreme in se približali uporabnikom na vseh ravneh športa. Svet okoli nas se hitro spreminja in ljudje danes šport potrebujejo bolj kot kadarkoli prej. Želimo oblikovati športno izkušnjo prihodnosti. Ustvarili smo novo strategijo za konkreten razvoj mnogo vidikov poslovanja. Ta vključuje izboljšanje uporabniške izkušnje, pospeševanje usmerjanja k trajnosti in posodabljanje podjetja. Nič od tega pa ne bi bilo mogoče brez naših uporabnikov. Želimo, da tudi naši sodelavci prispevajo k skupnemu cilju, da naredimo svet srečnejši in bolj zdrav. Naš novi logotip simbolizira odprtost, novi odtenek modre barve pa predstavlja verodostojnost Decathlona kot blagovne znamke. Nova identiteta s seboj prinaša veselje, pozitivna čustva in močne vrednote vključenosti. Trgovine bodo še bolje uveljavile koncepte krožnega poslovanja, našim kupcem ponujale intuitivno vodenje, izboljšale vidnost izdelkov in dodale informativne zaslone ter ustvarile estetsko prijetnejše vzdušje. Izkušnja nakupovanja bo še enostavnejša in še bolj nepozabna. Naš novi slogan in vprašanje, ki ga postavljamo svetu, je – Ready to play?.

