Slovenci razvili neuničljivo luč, kakršne ni nikjer na svetu

"Ko je Evropska unija sprejela ukrepe, s katerimi je prepovedala uporabo klasičnih žarnic z žarilno nitko, ki so bile odporne na vse, smo prešli na flourescentne in LED-žarnice. Pojavil se je problem, ker so bile te luči v okoljih z radioaktivnim sevanjem, kot so Cern v Švici, vesolje, letala in jedrski objekti, hitreje pokvarljive," pojasnjuje dr. Luka Snoj, vodja raziskovalnega jedrskega reaktorja, ki deluje pod okriljem Inšituta Jožef Stefan.

Razvili radiacijsko najodpornejšo luč na svetu

Kot pravi Snoj, so do njih prišli predstavniki proizvajalca svetil Dito iz Gorice pri Slivnici in prosili za pomoč pri razvoju radiacijsko odporne luči, kar jim je po dveh letih tudi uspelo.

Snoj pravi, da so razvili radiacijsko najodpornejšo luč na svetu. "Nobena luč na svetu ji ne pride niti blizu. To je vrhunski svetovni produkt. Luč je odporna na visok pritisk do pet barov, zdrži pa tako močno sevanje, da se je skorajda ne da uničiti," je pojasnil in dodal, da ena luč stane okoli pet tisoč evrov.

Foto: Ana Kovač

Tovrstne luči uporabljajo tudi v reaktorju TRIGA, ki ga je leta 1966 zgradil Inštitut Jožef Stefan. Reaktor je dobavila družba General Atomics, reaktorski tank, telo reaktorja in zgradbe pa so zgradila domača podjetja. Leta 1991 so reaktor rekonstruirali in obnovili. Reaktor praktično neprekinjeno obratuje že 50 let. V tem času se ni zgodila nobena nesreča ali resnejša odpoved opreme, ki bi pomenila kršenje varnostnih predpisov in standardov, poudarjajo na svoji spletni strani.

