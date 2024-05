Priložnost za donosne investicije v uspešna slovenska podjetja

Tako kot vsi si tudi slovenski upravitelji investicijskih skladov ves čas prizadevamo iskati donosne naložbe za doseganje rasti premoženja naših vlagateljev. V zadnjem desetletju nam je to delo močno otežila ekspanzivna monetarna politika, ki je s premikom obrestnih mer v območju ničle povzročila padec tekoče donosnosti celotnega spektra obvezniških naložb in na drugi strani posledično dvig cen in vrednotenj v delniškem segmentu.

Najboljše razmerje med tveganjem in donosnostjo

Soočeni z nehvaležno izbiro med vztrajanjem na nedonosnih obvezniških naložbah ali prevzemanjem nadpovprečno visokega tveganja v obliki preplačevanja delniških naložb smo mrzlično prečesavali globalne možnosti in iskali, kje se nahaja boljše razmerje med tveganjem in donosnostjo. Trgi v razvoju, obrobni trgi, argentinske obveznice in še marsikaj eksotičnega se je v želji po primernih pozitivnih donosih znašlo na radarju obupanih upraviteljev premoženja. In kot se v takih primerih pogosto zgodi, na koncu ugotovimo, da imamo pravzaprav zelo dobro alternativo kar na domačem pragu.

To so prednosti delnic slovenskih vlagateljev

Delnice slovenskih izdajateljev v zadnjih nekaj letih predstavljajo razumno kombinacijo vrednotenj in tveganja, še posebej glede na nekatere alternative po svetu. Seveda ima domača scena svoje posebnosti, ki jim v diplomatskem žargonu rečemo deželno tveganje, vendar se to po naši oceni v veliki meri tudi že odseva v tečajih delnic. Domača borza, precej v senci mednarodnih tokov kapitala, trenutno ponuja tečaje delnic, v katerih ni čutiti špekulativne evforije.

Doma imamo kar dinamično poslovno sceno, sestavljeno iz uspešnih malih in srednjih podjetnikov in obrtnikov, med katerimi so nekateri v svojih nišah v samem svetovnem vrhu. Smo majhni, včasih morda manj opazni, ampak propulzivni. Lepo je spremljati, kako tudi mala podjetja iz slovenskih ruralnih okolij rastejo in postajajo zgodbe o uspehu. Sploh v zadnjem desetletju, ko po začetni tajkunski fazi slovenske tranzicije pobudo v gospodarskem zagonu prevzema inženirska inteligenca.

Zgodbe, v katerih si želijo sodelovati

Skrbniki prihrankov slovenskih varčevalcev, med katerimi smo tudi investicijski in pokojninski skladi, si želimo sodelovati v takih zgodbah. Slovenski trg kapitala nam trenutno ponuja zanimive donosnosti, ne ponuja pa zadostne globine in obsega teh naložb. Trg kapitala v Sloveniji je trenutno zreduciran predvsem na nizkolikvidne kotacije državnih obveznic na eni strani in delnice peščice največjih podjetij na drugi strani. Vmesnega segmenta skoraj ni in tukaj sta potreba in prostor za širitev. Ko mala podjetja rastejo, naraščajo tudi finančne potrebe. Ustrezno razvit trg kapitala je lahko rešitev za del teh potreb.

Za nas, upravitelje premoženja v investicijskih skladih, je na drugi strani predvsem pomembna uvrstitev izdanih vrednostnih papirjev na lokalni organizirani trg kapitala. Brez tega smo zelo omejeni glede možnosti naložb, saj je zakonodaja, ko gre za varovanje malih vlagateljev, razumljivo precej restriktivna. Zaprte izdaje in eksotične klavzule so rezervirane za dobro poučene vlagatelje. Obveznost sprotnega in transparentnega poročanja prav tako izdajateljem ne sme predstavljati nepotrebnega bremena, temveč ustaljeni način poslovne komunikacije z investicijsko javnostjo. Na ta način se gradita dolgoročno medsebojno zaupanje in sodelovanje. Podjetniki potrebujejo stabilne in razpršene vire financiranja, mi pa iščemo donose za premoženje, ki nam je zaupano v upravljanje. Ti interesi običajno najdejo skupni imenovalec na kapitalskih trgih. Morda je bilo obdobje nizkih obrestnih mer ovira za te procese, ker je bilo razmeroma enostavno dobiti ugodna bančna posojila, vendar se zdi, da se situacija na tem področju zdaj normalizira, zato ocenjujemo, da potreba po razpršitvi virov financiranja narašča.

Kam po nasvet za naložbe na domačem trgu?

V družbi za upravljanje Primorski skladi se trenutno dobro počutimo z nekoliko višjo izpostavljenostjo naložbam domačih izdajateljev v skladih, ki jih upravljamo. Smo majhni in vsekakor v teh procesih nismo odločilni igralec, vendar ne vidimo razlogov za to, da bi domače gospodarstvo zapostavljali, ravno nasprotno, če ocenjujemo razmerje med potencialnim donosom in tveganjem kot ugodno, smo z veseljem zraven. Želeli bi si še več dinamike na vmesnem segmentu domačega kapitalskega trga, več izdaj podjetniških komercialnih zapisov, več kratkoročnih podjetniških obveznic in tudi kakšno novo delnico. Nekaj več napora torej pričakujemo tudi s strani političnih nosilcev odgovornosti za razvoj, zdi se namreč, da so dosedanje strategije za razvoj kapitalskega trga bolj kot ne dokumenti, ki ležijo pozabljeni nekje v predalih. Po dolgih letih stagniranja domačega kapitalskega trga ocenjujemo, da je nastopil čas za pospešek tudi na tem področju, saj je zaostanek v razvitosti za državami, s katerimi se želimo primerjati, že zelo očiten. V moderni digitalni dobi je za nas sicer alternativa iskanja naložbenih priložnosti v tujini zelo enostavna, oddaljena samo klik ali dva, vendar se sprašujemo, zakaj, če pa je domača scena tako dinamična in zanimiva.

Avtor članka: Peter Mizerit, Vodja službe za upravljanje s tveganji

