Povprečna bruto plača za oktober realno višja za 2,4 odstotka

Povprečna bruto plača za oktober je znašala 2.388,35 evra in je bila od plače za september nominalno višja za 1,9 odstotka, realno pa za 2,4 odstotka. Povprečna neto plača je bila medtem pri 1.514,49 evra, kar na mesečni ravni predstavlja nominalno rast za 1,8 odstotka in realno rast za 2,3 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.

Povprečna bruto plača se je oktobra v mesečni primerjavi v javnem sektorju zvišala za 1,6 odstotka, pri čemer je bila v institucionalnem sektorju država višja za 0,7 odstotka. V zasebnem sektorju je porasla za 2,1 odstotka.

V povprečju so najvišjo plačo za oktober prejeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.363,15 evra bruto oz. 2.048,56 evra neto) ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.361,73 evra bruto oz. 2.059,85 evra neto), najnižjo pa v gostinstvu (1.741,41 evra bruto oz. 1.140,28 evra neto).

Statistični urad je postregel še z medletno primerjavo. Bruto plača za oktober se je glede na enak mesec lani v bruto znesku tako nominalno kot realno zvišala za 6,8 odstotka. Neto plača se je medletno tako nominalno kot realno zvišala 4,2 odstotka.