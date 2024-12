Leto uspešnih projektov in dobri obeti za prihodnost

Za Mestno občino Celje je bilo iztekajoče se leto zelo razgibano, polno izzivov, a tudi zelo uspešno, kar zadeva uresničevanje ciljev in projektov ter drugih nalog. Uresničeni so bili številni projekti na področju gospodarstva in podjetništva, obnovljeni so bili zdravstvena, kulturna, športna, cestna in komunalna infrastruktura, prav tako igrišča in druge javne površine za preživljanje prostega časa otrok, mladih in starejših generacij.

Pri gradnji in obnovi objektov MOC zasleduje cilj, da so projekti zasnovani z mislijo na uporabnost in trajnost. Mesta, kjer se prepletajo različne dejavnosti, so ključen del urbane identitete. Gre za prizadevanje, da so ti prostori prilagojeni potrebam skupnosti. Da postanejo stičišča, kjer se oblikujejo nove ideje, kjer se srečujejo različni svetovi in kjer se ustvarja občutek pripadnosti.

Mestna občina Celje pa se ne osredotoča le na infrastrukturne projekte, temveč tudi na bogato paleto dogodkov in aktivnosti, ki jih pripravlja v sodelovanju z javnimi zavodi in drugimi partnerji. Med najodmevnejšimi letos je bila mestna konferenca Invest in Celje, ki je predvsem na področju gospodarstva požela veliko zanimanja.

Na Mestni občini Celje pa so se tudi letos veselili priznanj, ki potrjujejo, da so dosežki na različnih področjih prepoznani in cenjeni. Občina ostaja zavezana svojemu cilju – Celje kot mesto z visokim standardom bivanja in številnimi priložnostmi za razvoj.

Grajske poti – ena največjih turističnih naložb v zadnjih letih

Na območju grajskega griča okrog Celjskega gradu so bile urejene tri nove pohodne poti (Geološka pot, Z igro v dolino in Panoramska pot) z razgledno ploščadjo, otroškimi igrali, urbano opremo in digitalnimi tematskimi točkami na obstoječi Pelikanovi poti. Gre za enega večjih investicijskih projektov v turistično infrastrukturo v Celju v zadnjih letih, ki je bil uresničen z uspešno prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Ministrstvo je več kot polovično sofinanciralo skoraj 600 tisoč evrov vreden projekt.

Obnova javnih površin za aktivno preživljanje prostega časa

MOC je v tem letu obnovila več otroških in športnih igrišč v različnih mestnih četrtih in krajevnih skupnosti ter s tem precej povečala možnosti za igro otrok, aktivno preživljanje prostega časa, športne aktivnosti in medgeneracijsko druženje. Obnovljena so bila športna igrišča na Hudinji, Teharjah, v Lavi, otroška igrišča v Mestnem parku in na Brodarjevi ulici, novo je tudi nogometno igrišče pri dijaškem domu. Pred dnevi so se končala dela na večnamenskem zunanjem igrišču Pod lipami v MČ Dečkovo naselje. V gradnji je igrišče v KS Trnovlje, začela se je tudi obnova igrišča na Trubarjevi.

Nova podoba otroškega igrišča v Brodarjevi ulici. Foto: Mestna občina Celje

Nogometni in atletski stadion v novi podobi

Velik premik je bil dosežen na področju športne infrastrukture. MOC je tudi s pomočjo sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (en milijon evrov) obnovila nogometni stadion Z'dežele, ki odslej dosega najvišje standarde UEFA kategorizacije. Domači klub lahko tako tekme skupinskega dela konferenčne lige igra na domačem stadionu, kar je razveselilo številne ljubitelje nogometa iz Celja in tudi drugod. Obnova na atletskem stadionu Kladivar pa je obsegala preplastitev atletske steze z novo sintetično prevleko s površinami za nekatere tehnične discipline, s čimer imajo atleti in tudi drugi športniki znova na voljo kakovostne pogoje za trening in tekme.

Prenovljena atletska steza na stadionu AD Kladivar. Foto: Peter Ocvirk

Pomembne pridobitve za kulturno infrastrukturo in vsebine

Do pomembnih premikov je prišlo na področju kulturne infrastrukture. V sklopu prireditev ob občinskem prazniku je bila namenu uradno in slavnostno predana Fotohiša Pelikan. Nov muzejski in kulturni kompleks na Razlagovi ulici 5 predstavlja veliko kulturno in turistično pridobitev za Celje, uresničena je bila v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje. Fotohiša Pelikan prikazuje bogato fotografsko dediščino legendarnega mojstra Josipa Pelikana in meščansko bivanjsko kulturo 20. stoletja.

Letos se je končala tudi prva faza prenove Stare grofije, ki je vključevala gradnjo zunanjega dvigala, s čimer bo ogled zbirk omogočen gibalno oviranim osebam. V sklopu gradbenih del je bila vzpostavljena še strojnica za klimatizacijo razstavnih prostorov.

Prenova zdravstvenega doma in prostori za Center za duševno zdravje odraslih

Novih pridobitev je bila deležna tudi zdravstvena infrastruktura. Letos se je uspešno zaključila obnova prostorov v matični stavbi Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi 5. Ob ureditvi novih ambulant so bili zgrajeni še zunanje dvigalo za gibalno ovirane osebe, laboratorij, klicni center ipd. Začela se je še prenova Vile Sonja na Kersnikovi ulici, kjer bodo v okviru ZD Celje urejeni prostori Centra za duševno zdravje odraslih. Obe investiciji bosta pripomogli k izboljšanju zdravstvenih storitev na primarni ravni.

Nova poslovna cona za nov gospodarski preboj

Mestna občina Celje je letos uspešno zaključila projekt Ureditev Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug, ki je eden največjih gospodarskih projektov občine v zadnjih letih. V okviru 1,8 milijona evrov vrednega projekta, ki ga bo v višini 1,2 milijona evrov financirala Evropska unija prek Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), sta bili zgrajeni cestna in komunalna infrastruktura na zemljiščih, namenjenih poslovni dejavnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij.

V sklopu projekta sta bili zgrajeni tudi dve novi povezovalni cesti, medtem ko je občini v tem letu na dražbi uspelo prodati vsa zemljišča za podjetniško dejavnost. Kupec največjega zemljišča v velikosti 26.695 m² je bil konzorcij podjetij Dafra kontakt tehnologija iz Žalca in EKM (Samal) iz Ajdovščine. Zemljišče je bilo na drugi javni dražbi prodano po izklicni ceni 1.508.267,50 evra. Župan Matija Kovač je ob slavnostnem podpisu pogodbe poudaril, da ta projekt predstavlja svojevrsten mejnik za gospodarski razvoj občine.

Nova infrastruktura v EPC Trnovlje jug. Foto: Igor Pečoler

Gradnja in obnova cest

Mestna občina Celje v skladu s proračunskimi možnostmi intenzivno posodablja cestno infrastrukturo v občini, kar pomeni gradnjo ali obnovo cestnih odsekov in ulic v mestu, prav tako pa tudi lokalnih cest in javnih poti v primestnih naseljih. S tem želi MOC zagotoviti večjo varnost za vse udeležence v cestnem prometu, prav tako tudi izboljšati povezljivost in dostopnost med posameznimi deli mesta oziroma občine. Največji tovrstni projekt je celovita obnova Razlagove ulice, ene od osrednjih celjskih ulic, ki bo omogočala prijaznejše sobivanje pešcev, kolesarjev in osebnih vozil. Projekt je vreden 2,1 milijona evrov.

Obnova Razlagove ulice. Foto: Mestna občina Celje

CTN projekti: Kajuhov dom, Zelena cona, Cesta na grad

Potem ko so bili letos izpeljani nekateri ključni postopki (projektiranje, uspešna prijava na razpis, pridobivanje gradbenih dovoljenj …), se bodo v prihodnjem letu začela gradbena dela za tri največje projekte s področja Celostnih trajnostnih naložb (CTN projekti). Gre za prenovo zgodovinske stavbe Kajuhovega doma v center urbanega dogajanja in dom ustvarjalnih skupnosti, ureditev Zelene cone z drevesnico in rekreativnimi površinami na območju nekdanjih rastlinjakov ter posodobitev ceste na Celjski grad in cest na bližnjem območju. S tem bo omogočen boljši dostop do največje znamenitosti Celja za osebna vozila, pešce in kolesarje. Skupna vrednost teh treh projektov znaša nekaj manj kot 12 milijonov evrov.

Predvidoma bodo gradbena dela najprej stekla za obnovo Kajuhovega doma, ki je oktobra s posebnim dogodkom doživel tudi simbolično slovo od svoje sedanje podobe.

Vizualizacija prenovljenega Kajuhovega doma, ki bo postal center urbanega dogajanja. Foto: Mestna občina Celje

Protipoplavne ureditve z dvema novima mostovoma

Po lanskih katastrofalnih poplavah so bile nujne okrepljene aktivnosti za izvedbo dodatnih protipoplavnih ukrepov. Tako je MOC v tem letu pripravila vse potrebno (odkupi zemljišč, projektna dokumentacija, gradbena dovoljenja) za izvedbo novih protipoplavnih ureditev na treh potokih v različnih delih mesta in nadomestno gradnjo dveh hidravlično neustreznih mostov čez Voglajno (pri Topru) in Savinjo (na Polulah). Za zadnjega je Mestna občina Celje z Direkcijo RS za vode (DRSV), ki je investitor projekta protipoplavnih ureditev, in izbranim izvajalcem že podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del. Skupna vrednost omenjenih protipoplavnih ureditev bo znašala več kot 20 milijonov evrov.

Vizualizacija novega mostu čez Savinjo na Polulah. Foto: Mestna občina Celje

"Pa ki ti žviš?" – Nova stanovanjska politika po zgledu Dunaja

MOC je spomladi v sklopu snovanja novega dolgoročnega stanovanjskega programa v občini, s katerim želi zagotoviti dostopno in kakovostno bivanjsko okolje, izvedla nekaj odmevnih aktivnosti. Prva je bila anketa "Pa ki ti žviš?", katere namen je bilo ugotoviti, kakšne so stanovanjske potrebe v mestu. Sledila je gostujoča razstava Dunajski model socialnih stanovanj, ki je bila na ogled v Muzeju novejše zgodovine Celje in ki je predstavila stoletno tradicijo uspešnega modela gradnje socialnih stanovanj.

Odmevno stanovanjsko dogajanje je zaključilo slavnostno odprtje obnovljene stavbe na Vodnikovi ulici, kjer je družba Nepremičnine Celje v sodelovanju z Mestno občino Celje in drugimi partnerji obnovila meščansko vilo in v njej uredila 12 javnih oskrbovanih stanovanj.

Z novima "kolesarkama" regijsko kolesarsko vozlišče

Mestna občina Celje je v sklopu sodelovanja v projektu izgradnje regijskih kolesarskih povezav, katerih investitor je bila DRSI, pridobila novi varni kolesarski stezi, ki sta namenjeni dnevni mobilnosti, rekreaciji in kolesarskemu turizmu. Poleti in jeseni sta bili s skupnim kolesarjenjem uradno odprti kolesarski povezavi Celje–Žalec (vrednost projekta 5.412.865 evrov) in Celje–Štore–Šentjur (11.051.992 evrov). Za drugo je tudi MOC prispevala kvoto dodeljenih EU sredstev (Dogovor za razvoj regij – DRR, 733.886 evrov) in nekaj lastnih proračunskih sredstev.

Odprtje kolesarske poti Celje–Štore–Šentjur. Foto: Matic Javornik

Dogodki: Invest in Celje, Dragonsdays, Maksimiljanov dan …

V letu 2024 je MOC nadaljevala projekt mestnih konferenc, na katerih naslavlja aktualne problematike in s pomočjo strokovnjakov ter javnosti išče najboljše rešitve za razvoj mesta na različnih področjih.

Letos je bila mestna konferenca umeščena v program dogajanja na MOS, največji sejemski prireditvi v Sloveniji, in sicer kot del tridnevne mednarodne poslovne konference. MOC jo je pripravila v sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija in Inkubatorjem Savinjske regije. Prvi dan konference je bil namenjen predstavitvi ekonomsko-poslovnih con, tudi Ekonomske-poslovne cone Trnovlje jug kot največjega gospodarskega projekta MOC v zadnjih letih. Drugi dan so z uglednimi strokovnjaki namenili možnostim investiranja v Celju (Invest in Celje), tridnevno mestno konferenco pa je sklenil mednarodni dogodek o priložnostih, ki jih ponuja platforma Amazon.

Mestna občina Celje je tudi eden izmed partnerjev dogodka Dragondays, ki je sredi septembra že drugič zapored potekal na Celjskem gradu, na njem pa vrhunski strokovnjaki predstavljajo najnovejše trende na področju "deep tech", umetne inteligence, investicij ter zelenega prehoda v mobilnosti.

Sicer pa je MOC nadaljevala še nekatere druge dogodke, ki so naleteli na dober odmev javnosti in prispevajo k živahnemu utripu v mestnem jedru. Med njimi so izstopali Maksimiljanov dan, ki se je lepo uveljavil po lanski premieri, kulinarična dogodka Okusi Celja in Vince&Rolce. Železni repertoar dogajanja v mestnem središču pa kajpak ostajata Poletje v Celju in Pravljično Celje.

Kultni Kiosk K67 na turneji po Celju

Kultni slovenski industrijski oblikovalski izdelek Kiosk K67 arhitekta Saša J. Mächitga je v tem letu obiskal kar nekaj delov Celja. S selitvijo po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih je postal glasnik urbanega dogajanja ter nagovarjal ljudi k soustvarjanju javnega prostora. To poslanstvo uresničuje, potem ko je MOC v sodelovanju s Šolskim centrom Celje poskrbela za njegovo zahtevno restavratorsko obnovo. Kiosk je letos obiskal staro mestno jedro, Mestno četrt Lava, Celjski sejem (MOS) in Gimnazijo Celje - Center.

Znameniti Kiosk K67 na Krekovem trgu. Foto: Lana Požlep

Občinski prostorski načrt (OPN) pred sprejetjem

Eden od ključnih strateških ciljev Mestne občine Celje je Trajnostni urbani razvoj, ki kot cilj zasleduje urejeno in pregledno prostorsko in zemljiško politiko. Podlaga za uresničitev tega cilja je izdelava in sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN) kot temeljnega razvojnega dokumenta občine. Začetek leta je minil v znamenju izvedbe štirih javnih obravnav OPN v veliki dvorani Narodnega doma, ki so bile odlično obiskane. V naslednjih mesecih je bil na podlagi sprejetih stališč do 362 pripomb, podanih v času javne razgrnitve, oblikovan končni predlog dokumenta. Zdaj čaka na presojo 40 nosilcev urejanja prostora, ki morajo podati svoja mnenja, po tej fazi bo predlog OPN predan v potrditev Mestnemu svetu MOC, kar naj bi se predvidoma zgodilo v začetku prihodnjega leta.

Celje po moje – prihaja participativni proračun MOC To jesen smo začeli uresničevati projekt participativnega proračuna (PP) Mestne občine Celje, ki občanom omogoča, da neposredno odločajo o porabi določenega dela proračunskih sredstev. PP je priložnost za uresničevanje predlogov, kako skupaj oblikovati bolj kakovostno in prijetnejše bivalno okolje, prostor, ki bo odražal želje in potrebe skupnosti. V letu 2026 bo za participativni proračun namenjenih 250 tisoč evrov. V tem mesecu smo participativni proračun na javnih dogodkih predstavljali občanom krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Foto: Mestna občina Celje

Priprava strategij

Med pomembnimi dokumenti, ki jih je Mestna občina Celje pripravila v tem letu, je bilo tudi oblikovanje strategij, ki bodo usmerjale dolgoročni razvoj in pripravo projektov na različnih področjih življenja v občini. Mestni svet je tako letos spomladi sprejel strategijo razvoja športa, kulture in turizma, trenutno pa je v pripravi celostna prometna strategija, ki bo usmerjala razvoj mesta na področju prometa in trajnostne mobilnosti.

MAG-NET za manj bega možganov

Mestna občina Celje je za projekt MAG-NET na evropskem razpisu Evropske pobuda za mesta (European Urban Initiative) pridobila 4.512.960,32 evrov sredstev sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF). Ta sredstva bodo usmerili v vzpostavitev urbane inovacijske mreže, ki vključuje ureditev MAG-NET Huba – medsektorskega prostora za podporo inovacijam, razvoj digitalne platforme ter izvedbo petih urbanih laboratorijev, ki bodo raziskovali, kako do dostopnejših stanovanj, kako zagotoviti trajnostno mobilnost, kako mladim talentom zagotoviti delovna mesta z višjo dodano vrednostjo (industrija 4.0), kako v mestu ustvariti dobro vzdušje in pestro dogajanje ter kako vzpostaviti energetske skupnosti.

Projekt MAG-NET je uspel na evropskem razpisu predvsem zaradi inovativnosti, dobro zasnovanega konzorcija partnerjev in interdisciplinarnega ter participativnega pristopa, ki združujeta raznolike družbene sektorje za skupno reševanje izzivov, s katerimi se soočajo mnoga evropska mesta – beg možganov, pomanjkanje kakovostnih delovnih mest in potreba po vključujočem lokalnem razvoju. Razpis Evropske pobude za mesta išče projekte, ki so inovativni, participativni in trajnostni, obenem pa dobro zasnovani, merljivi in s potencialom za širitev. Iščejo pionirske oz. "benchmarking" projekte, ki v EU še niso bili uresničeni in bodo prenosljivi tudi v druga evropska mesta.

Priznanja za MOC: Najaktivnejša velika občina ETM 2024, zlati turistični znak gostoljubnosti, Evropsko božično mesto 2025 Mestna občina Celje je bila letos deležna treh odmevnih priznanj za svoje dosežke. Na zaključnem dogodku Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki je bil tokrat v Velenju, je MOC prejela priznanje za najaktivnejšo veliko občino v Sloveniji v času letošnjega ETM (16.–22. september). MOC si je laskavi naziv prislužila z raznolikim in vsebinsko bogatim programom na za motoriziran promet zaprti Prešernovi ulici. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v svoji obrazložitvi zapisalo, da je Prešernova ulica kot središčno dogajanje v Celju v času ETM postala prostor srečevanja, igre, izobraževanja in medgeneracijskega druženja. MOC je letos prejela tudi odmevno turistično priznanje. Na zaključni prireditvi letošnje prenovljene akcije Moja dežela (prireditev je bila v Laškem v sklopu dogodka Dnevi slovenskega turizma), so ji podelili zlati znak gostoljubnosti v kategoriji Prepoznavni turistični kraji. MOC tako kot v preteklih letih še naprej ohranja visoke uvrstitve v tem priljubljenem in cenjenem turističnem tekmovanju Turistične zveze Slovenije. Ob koncu leta pa je prispelo še priznanje v obliki naziva Evropsko božično mesto 2025. Celje si je laskavi naziv prislužilo med mesti s 100 tisoč prebivalci na razpisu Mreže božičnih mest ob podpori Evropskega parlamenta. Zavod Celeia Celje se je na razpis prijavil s programom Pravljično Celje 2024 in bil izbran z obrazložitvijo, da mestu tak naziv pripada zaradi praznične pravljičnosti, bogate dediščine in inovativnosti. Utrip na za promet zaprti Prešernovi ulici v času letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Foto: David Valant

Naročnik oglasne vsebine je Mestna občina Celje.