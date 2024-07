Izšel je novi priročnik za lažje knjiženje poslovnih dogodkov!

Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi SRS je namenjen vsem, ki želijo izboljšati svoje znanje o knjiženju poslovnih dogodkov, in je pripravljen v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 2024 in Pojasnili Slovenskega inštituta za revizijo. Primeren je tako za družbe in zasebnike kot tudi druge organizacije, ki vodijo poslovne knjige na podlagi SRS:

društva,

invalidske organizacije,

zasebni zavodi,

ustanove in fundacije ter druge nepridobitne organizacije,

pravne osebe zasebnega prava.

Kristinka Vukovič Foto: Inštitut za računovodstvo Avtorica priročnika Kristinka Vukovič ima dolgoletne izkušnje v računovodstvu, zato so vsi primeri v priročniku praktični in razumljivi.

Kristinka Vukovič: "Priročnik je pripravljen kot vodnik za knjiženje in vsebuje veliko temeljnih poslovnih dogodkov, oplemeniten je z mnogo zahtevnejšimi poslovnimi dogodki in njihovo obravnavo, kot jih zahtevajo najmodernejši računovodski standardi, SRS 2024."

Priročnik vam bo pomagal pri:

razumevanju osnov dvostavnega knjigovodstva,

pravilnem knjiženju različnih poslovnih dogodkov, kot so nakupi, prodaje, osnovna sredstva, plače ipd.,

uporabi SRS pri knjiženju poslovnih dogodkov,

izogibanju napakam pri knjiženju.

Priročnik je napisan v preprostem jeziku in je poln praktičnih primerov, ki so predstavljeni na T-kontih in v obliki temeljnic. Vsebuje tudi aktualen kontni načrt.

Priročnik je nepogrešljiv pripomoček za:

računovodje vseh ravni izkušenj,

podjetnike, ki sami vodijo svoje poslovne knjige,

študente računovodstva.

Priročnik lahko kupite TUKAJ. Ne zamudite te dragocene priložnosti, da izboljšate svoje znanje o knjiženju poslovnih dogodkov!

Foto: Inštitut za računovodstvo

Inštitut za računovodstvo deluje usmerjeno v raziskovanje in izpopolnjevanje obstoječega ter razvoj novega računovodskega znanja. Z dobrim poznavanjem računovodske stroke doma in v tujini omogočamo iskanje odgovorov na raznovrstna vprašanja menedžerjev, računovodij v podjetjih in drugih organizacijah. S svojim strokovnim delovanjem v skupnosti skrbimo za dvig ugleda računovodske stroke, poklica računovodje in dejavnosti računovodenja nasploh.

Dodatne informacije: Spletna stran: www.iracunovodstvo.eu

E-pošta: info@iracunovodstvo.eu

Telefon: +386 1 360 20 08

Naročnik oglasnega sporočila je INŠTITUT ZA RAČUNOVODSTVO.