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Avtor:
M. L.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
16.10

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

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FURS davki dopust

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 16.10

1 ura, 27 minut

FURS ponovno uvaja tritedenske "davčne počitnice"

Avtor:
M. L.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Furs | Davčne počitnice bodo potekale od konca julija do sredine avgusta. | Foto Nebojša Tejić/STA

Davčne počitnice bodo potekale od konca julija do sredine avgusta.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Finančna uprava (FURS) po nekaj letih ponovno uvaja tritedenske davčne počitnice. Letos bodo te potekale od 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času zavezancev, računovodij in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali tek zamudnih obresti.

Namen ukrepa je omogočiti razbremenitev dela sistema in zagotoviti bolj umirjeno poletno obdobje za vse vpletene, so navedli v FURS. 

Kljub temu bodo ključne storitve za davčne zavezance še naprej nemoteno dostopne. FURS bo tako tudi v času davčnih počitnic izvajal postopke odmere davka na promet nepremičnin, davka na motorna vozila ter davka na dediščine in darila. Nemoteno bodo potekali tudi carinski postopki ter odločanje o vlogah za odlog ali obročno plačilo davčnih obveznosti.

Na posameznih področjih nadzora bo delo potekalo omejeno, predvsem pri že vnaprej dogovorjenih terminih ali tam, kjer je komunikacijo mogoče uskladiti po telefonu ali elektronski pošti. Če zavezanca v tem času ne bo mogoče doseči, se bo nadaljnja komunikacija praviloma nadaljevala po koncu počitnic.

Izjema ostajajo nujni postopki in zadeve, kjer zakonodajni roki zahtevajo takojšnje ukrepanje ali kjer bi odlašanje povzročilo škodo. Mednje sodijo tudi zahtevki za vračilo DDV in trošarin. Še vedno pa so davčni zavezanci dolžni v zakonskih rokih izpolnjevati svoje materialne obveznosti (vlaganje obračunov, napovedi, plačilo davkov in tako dalje), prav tako v tem času iztečejo roki za na primer pritožbe.

FURS ob tem poudarja, da davčne počitnice ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti in ne prekinjajo teka zamudnih obresti.

FURS davki dopust
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