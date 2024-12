Celo leto dobrih ugodnosti za zaposlene Lidla Slovenija

Letošnje leto je zaposlenim v Lidlu Slovenija poleg višjih plač prineslo tudi marsikatero dodatno ugodnost za dobro počutje na delovnem mestu in zunaj njega – od kolektivnega zdravstvenega zavarovanja, Lidlovega koristnega klepeta, pa vse do delavnic za krepitev psihološke odpornosti. V Lidlu namreč stalno vlagajo v svoje zaposlene in njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu.

Kolektivno zdravstveno zavarovanje za zaposlene in njihove družinske člane

Med najbolj vidnimi novostmi letošnjega leta je gotovo kolektivno zdravstveno zavarovanje, ki Lidlovkam in Lidlovcem krije širok spekter zdravstvenih storitev in omogoča prednostno ter kakovostno obravnavo. Zaposleni lahko tako hitreje pridejo do obravnave pri specialistih, manjših operativnih posegov in fizioterapije, kar je pomembna prednost v trenutnem zdravstvenem sistemu. Kar pa je še bolje – Lidl Slovenija zavarovalno premijo plačuje vsem zaposlenim, tudi sodelavcem, ki se podjetju pridružijo med letom, zaposleni pa lahko zavarovanje sklene tudi za družinske člane.

Zaposleni se lahko v primeru težav obrnejo na Lidlov koristen klepet

Zaposleni v Lidlu Slovenija, ki se znajdejo v stiski ali se jim pojavijo različna življenjska vprašanja, se lahko obrnejo na Lidlov koristen klepet, ki so ga v podjetju vzpostavili posebej za pomoč zaposlenim. Že več let so omogočali anonimno, brezplačno psihološko svetovanje za Lidlovke in Lidlovce ter njihove družinske člane ob vseh urah in vse dni v letu, letos pa so to ugodnost razširili in dodali še brezplačno finančno in pravno svetovanje.

Številne delavnice tudi za mentalno odpornost

V Lidlu redno organizirajo tudi razne delavnice, predavanja in motivacijske dogodke, s katerimi želijo zaposlene opremiti z uporabnimi znanji in veščinami za vsakdanje življenje. V letošnjem letu je bilo v ospredju mentalno zdravje s krepitvijo mentalne odpornosti, ki jo je med drugimi zaposlenim predstavila psihologinja in dobitnica srebrne olimpijske medalje v plavanju Sara Isaković.

Foto: Lidl Slovenija

Lidlova akademija: strukturiran program napredovanja in kariernega razvoja

Poleg praktičnih veščin v podjetju skrbijo tudi za strokovno znanje in napredovanje svojih zaposlenih. V letošnjem letu so prenovili Lidlovo akademijo – interni program za razvoj ključnih kompetenc, ki prispeva tako k poklicnemu kot k osebnemu razvoju zaposlenih. Ker verjamejo, da je za uspeh podjetja ključno vlagati v mlad kader, tudi dijakom in študentom ter kariernim začetnikom ponujajo številne možnosti za začetek kariere, med drugim s programoma Študent+ in Trainee.

Več prostega časa z Lidlovo 36-ko, delom od doma in "sabbaticlom"

Poleg novosti, ki so jih v podjetju za zaposlene uvedli v tem letu, pa imajo že več let vpeljane tudi druge ugodnosti, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje dela in prostega časa. Ena izmed njih je Lidlova 36-ka – 36-urni delovni teden kot polni delovni čas, ki so ga v Lidlu Slovenija že pred leti uvedli za prodajalce, skladiščnike in viličariste. Njegova prednost je, da je tudi zaposlenim s 36-urnim delovnim tednom priznana polna delovna in pokojninska doba. Zaposlenim v upravnih službah pa za večjo fleksibilnost omogočajo delo od doma tudi do petkrat na teden, kar je vedno bolj cenjena ugodnost pri delodajalcu. Tistim, ki so v podjetju zaposleni pet let ali več, pa ponujajo tudi možnost daljšega neplačanega službenega odklopa oz. “sabbaticla” do treh mesecev, ki ga zaposleni lahko izkoristijo za potovanja, izobraževanja ali izpolnjevanje drugih želja in ambicij.

Foto: Marko Pigac