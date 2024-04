Bele embalaže navdušile tudi v Rovinju

Med slovenskimi ustvarjalci vsebin se po velikih uspehih na Dnevih komunikacij v Rovinju širi veliko navdušenje nad kreativnimi presežki in osvojenimi priznanji. V izjemno močni konkurenci petih držav Jadranske regije so se slovenska podjetja in kreativne agencije izkazali s petimi zlatimi, srebrnimi in bronastimi nagradami.

Foto: Mercator

Nagrajeni slovenski projekti

Slovenski ustvarjalci vsebin so prejeli kar pet nagrad. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija 101 sta za projekt Lepo je biti kmet prejela zlato nagrado v kategoriji Razno.

V kategoriji Prodaja na drobno sta Mercator in agencija Herman & partnerji za projekt Bele embalaže osvojila srebrno nagrado.

Foto: Mercator

Prav tako sta srebrno nagrado prejela Delavska svetovalnica in Agencija 101 za projekt GastarbAIter. Slovenci so poleg tega osvojili še dve bronasti nagradi, in sicer za projekt Burekuna, ki ga je ustvarila Agencija 101 za Burek Olimpija, ter za projekt #Playforskateistan, ki ga je ustvarila agencija Futura DDB v sodelovanju z DDB Germany za nevladno organizacijo Skateistan.

