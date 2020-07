Pogrešajo 54-letnico iz Rogaške Slatine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

54-letnica je visoka okrog 160 centimetrov in srednje postave. Ima rjave oči in kratke črne lase. Najverjetneje je oblečena v črne hlače in olivno zeleno tuniko ter obuta v natikače.

Od doma se je odpeljala z avtom renault scenic sive barve, registrskih številk CE TT 235.

Vse, ki so pogrešano ali njeno vozilo opazili, policija prosti, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Šmarje pri Jelšah 03 818 66 00 ali na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.

Foto: Policija